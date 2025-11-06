Türkiye
Okullarda ilk ara tatil başlıyor: Son ders zili yarın çalacak
Okullarda ilk ara tatil başlıyor: Son ders zili yarın çalacak
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline hazırlanıyor. 10-14 Kasım... 06.11.2025
Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım tarihleri arasında yapacak. Öğrenciler, tatil öncesi son derslerine yarın girecek ve 9 Kasım akşamı itibarıyla kısa bir mola verecek.Ara tatil 10 Kasım’da başlayacakBirinci dönem ara tatili, 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Tatil boyunca öğrenciler derslere ara verirken, öğretmenler de 10-14 Kasım tarihleri arasında çevrim içi seminerlerini tamamlayacak. MEB, bu yılki tatil döneminin Atatürk Haftası ile denk gelmesi nedeniyle özel etkinlikler düzenleyecek.Atatürk Haftası’na özel etkinlikler yapılacakMilli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında tüm okullarda anlamlı bir etkinlik planladı. Öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları saygı ve vatan sevgisini yansıtan mesaj kartları hazırlayacak ve bu kartları diktikleri fidanlara yerleştirecek. Öğretmenler çevrim içi seminer yapacakAra tatil süresince öğretmenler, okula gitmeden çevrim içi ortamda mesleki gelişim seminerlerini tamamlayacak. MEB tarafından yapılan açıklamada, öğretmenlerin bu dönemi “dinlenme ve yenilenme fırsatı” olarak değerlendirebileceği belirtildi.Ders zili 17 Kasım’da yeniden çalacakAra tatilin ardından öğrenciler 17 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında yarıyıl tatiline çıkacak ve ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline hazırlanıyor. 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak tatil öncesinde son ders zili yarın çalacak. Öğretmenler ise seminerlerini çevrim içi olarak tamamlayabilecek.
