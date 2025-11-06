https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/meteoroloji-saganak-icin-saat-verdi-4-bolgede-etkili-olacak-1100775894.html

Meteoroloji sağanak için saat verdi: 4 bölgede etkili olacak

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı 5 derece artıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'de aralıklı sağanak yağış sabah... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Kasım Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Hava ısınıyorSıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.MARMARABölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEAKDENİZBatı Akdeniz ile Mersin’in batı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İÇ ANADOLUBATI KARADENİZBölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

