https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/meteoroloji-saganak-icin-saat-verdi-4-bolgede-etkili-olacak-1100775894.html
Meteoroloji sağanak için saat verdi: 4 bölgede etkili olacak
Meteoroloji sağanak için saat verdi: 4 bölgede etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı 5 derece artıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'de aralıklı sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Kasım Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Hava ısınıyorSıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.MARMARABölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEAKDENİZBatı Akdeniz ile Mersin’in batı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İÇ ANADOLUBATI KARADENİZBölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
Meteoroloji sağanak için saat verdi: 4 bölgede etkili olacak

06:40 06.11.2025
© AA
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı 5 derece artıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'de aralıklı sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olacak. Marmara, Karadeniz ve Ege'nin bazı bölgelerinde sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Kasım Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava ısınıyor

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MARMARA

Bursa: 20°C — Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale: 16°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli: 13°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Afyonkarahisar: 19°C — Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli: 22°C — Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir: 23°C — Parçalı bulutlu
Muğla: 23°C — Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Adana: 32°C — Az bulutlu
Antalya: 28°C — Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 29°C — Az bulutlu
Isparta: 22°C — Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Akdeniz ile Mersin’in batı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Ankara: 19°C — Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir: 19°C — Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya: 20°C — Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir: 19°C — Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu: 21°C — Parçalı bulutlu
Düzce: 19°C — Parçalı yer yer çok bulutlu
Sinop: 21°C — Parçalı bulutlu
Zonguldak: 18°C — Parçalı bulutlu
Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 20°C — Parçalı bulutlu
Rize: 19°C — Parçalı bulutlu
Samsun: 18°C — Parçalı bulutlu
Trabzon: 18°C — Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 15°C — Parçalı ve az bulutlu
Kars: 15°C — Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 19°C — Parçalı ve az bulutlu
Van: 15°C — Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 24°C — Az bulutlu
Gaziantep: 25°C — Az bulutlu
Mardin: 24°C — Az bulutlu
Siirt: 24°C — Az bulutlu
