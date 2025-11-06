Meteoroloji sağanak için saat verdi: 4 bölgede etkili olacak
© AAİstanbul sağanak
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı 5 derece artıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'de aralıklı sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olacak. Marmara, Karadeniz ve Ege'nin bazı bölgelerinde sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Kasım Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava ısınıyor
Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
MARMARA
Bursa: 20°C — Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale: 16°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli: 13°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EGE
Afyonkarahisar: 19°C — Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli: 22°C — Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir: 23°C — Parçalı bulutlu
Muğla: 23°C — Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Adana: 32°C — Az bulutlu
Antalya: 28°C — Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 29°C — Az bulutlu
Isparta: 22°C — Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Akdeniz ile Mersin’in batı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Ankara: 19°C — Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir: 19°C — Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya: 20°C — Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir: 19°C — Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu: 21°C — Parçalı bulutlu
Düzce: 19°C — Parçalı yer yer çok bulutlu
Sinop: 21°C — Parçalı bulutlu
Zonguldak: 18°C — Parçalı bulutlu
Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 20°C — Parçalı bulutlu
Rize: 19°C — Parçalı bulutlu
Samsun: 18°C — Parçalı bulutlu
Trabzon: 18°C — Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 15°C — Parçalı ve az bulutlu
Kars: 15°C — Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 19°C — Parçalı ve az bulutlu
Van: 15°C — Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 24°C — Az bulutlu
Gaziantep: 25°C — Az bulutlu
Mardin: 24°C — Az bulutlu
Siirt: 24°C — Az bulutlu