Nükleer gözlemci uyardı: 'ABD'nin testleri başlatması zincirleme bir tepkiyi tetikleyebilir'

ABD Silahlanma Kontrolü Derneği (ACA), Amerika’nın nükleer testleri yeniden başlatması için ‘teknik, askeri ya da siyasi hiçbir gerekçe bulunmadığını’ belirterek uyarıda bulundu.

Kuruluşun açıklamasına göre ABD, 1945’ten bu yana toplam 1030 nükleer deneme gerçekleştirdi ve bu rakam, dünya genelinde yapılan 2 bin 056 denemenin büyük kısmını oluşturuyor.ACA İcra Direktörü Daryl Kimball, nükleer testlerin yeniden başlamasının “ABD’nin rakiplerini de nükleer denemelere yönlendirebileceğini ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı (NPT) paramparça edebileceğini” söyledi.ABD'nin kıtalararası füze testiABD, 5 Kasım'da nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip, silahla donatılmamış Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin test maksatlı fırlatmasını gerçekleştirdi.Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde konuşlu ABD Uzay Kuvvetleri 30. Uzay Kanadı'ndan yapılan açıklamaya göre, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip silahsız Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin test maksatlı fırlatması gerçekleştirildi.Açıklamada, "5 Kasım 2025'te ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, silahsız Minuteman III kıtalararası balistik füzesini test etti" ifadelerine yer verildi.Füze yaklaşık 4 bin 200 mil kat ederek varış noktası olan Kwajalein Atolü'ne ulaştı.Bu, son iki ayda gerçekleştirilen ikinci test oldu. Daha önce Eylül ayında, ABD Denizaltı Kuvvetleri Atlantik Okyanusu'na dört adet silahsız Trident II D5 füzesi fırlatmıştı. Minuteman III füzesi ise daha önce Şubat ayında test edilmişti.Trump'ın 'eşit şartlarda' açıklamasıDaha önce ABD basını testin, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak bir Minuteman III füzesiyle yapılacağı duyurmuştu.Kremlin: Nükleer silah test etmiyoruzTrump'ın bazı ülkelerin nükleer silah test ettiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eğer kastedilen Rusya'nın gerçekleştirdiği son testler ise, Trump'ın elindeki bilgilerin yanlış olduğunu vurgulamıştı.Peskov, "Başkan Trump, açıklamasında diğer ülkelerin güya nükleer silah denemeleri yaptığından bahsetti. Eğer burada Burevestnik'in testi kastediliyorsa, o zaman bu hiçbir şekilde nükleer test değildir. Burevestnik ve Poseidon testlerine ilişkin bilgilerin Başkan Trump'a doğru bir şekilde iletildiğini umuyoruz. Bunlar hiçbir şekilde nükleer test olarak yorumlanamaz" ifadelerini kullanmıştı.

