Noterlerin hafta sonu çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre noterler, resmî tatil günleri hariç... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
Noterlerde yeni dönem: Hafta sonu nöbetçi noterler hangi saatlerde açık olacak?
10:20 06.11.2025 (güncellendi: 10:22 06.11.2025)
Noterlerin hafta sonu çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre noterler, resmî tatil günleri hariç olmak üzere cumartesi ve pazar günleri nöbet usulüyle çalışacak. Nöbetçi noterliklerde çalışma saatleri 09.00-17.00 olarak belirlendi.
Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, noterlerin hafta sonu çalışma esasları ve nöbetçi noterlik sistemi resmen belirlendi. Mevcut uygulamada büyük değişiklik yapılmazken, çalışma saatleri ve nöbet listelerinin oluşturulma usulleri yeniden düzenlendi.
Cumartesi ve pazar günleri nöbet tutulacak
Yönetmeliğe göre noterler, resmî tatil günlerine denk gelmemek kaydıyla cumartesi ve pazar günleri nöbet tutacak. Bu uygulama, özellikle vatandaşların hafta sonu noter işlemlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
En az dört, en fazla yirmi noterliğin
bulunduğu il merkezlerinde en az bir noterlik
,
Yirmiden fazla noterliğin
bulunduğu yerlerde ise toplam noter sayısının en az yüzde beşi
kadar noterlik nöbet hizmeti
verecek.
Hesaplamalarda virgülden sonraki rakamlar yukarı yuvarlanacak. İl merkezleri dışındaki ilçelerde ise nöbetçi noterlik olup olmayacağına, Adalet Bakanlığı, noter odaları ve Türkiye Noterler Birliği’nin (TNB) görüşleri doğrultusunda karar verecek.
Nöbet listeleri nasıl belirlenecek?
Noter odaları, her il ve ilçe için belirlenecek nöbetçi noter sayılarına göre asıl ve yedek nöbet listelerini hazırlayacak. Bu listeler, uygulamaya konulacağı aydan en az üç hafta önce Türkiye Noterler Birliği’ne gönderilecek. TNB, listeleri bir hafta içinde onaylayacak ve ardından resmî internet sitesinde yayımlayacak.
Eğer noter odaları listeleri zamanında göndermezse, bu durumda TNB’nin kendisi nöbet listelerini hazırlayarak aynı süre içinde yayımlayacak. Belirlenen günlerde nöbete katılım zorunlu olacak.
Nöbetçi noterlerde çalışma saatleri belli oldu
Yeni yönetmeliğe göre nöbetçi noterlikler hafta sonları 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.
12.30-13.30 arası ise öğle tatili olarak belirlendi. Bu saat aralığında iş kabul edilmeyecek.