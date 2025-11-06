Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/nikol-pasinyan-ermenistan-topraklari-turkiye-azerbaycan-cift-yonlu-yuk-gecisine-acik--1100797121.html
Nikol Paşinyan: Ermenistan toprakları, Türkiye-Azerbaycan çift yönlü yük geçişine açık
Nikol Paşinyan: Ermenistan toprakları, Türkiye-Azerbaycan çift yönlü yük geçişine açık
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan yaptığı açıklamada, Ermenistan topraklarının Türkiye-Azerbaycan çift yönlü yük geçişine açık olduğunu yineledi. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T17:00+0300
2025-11-06T17:00+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
ermenistan
azerbaycan
nikol paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
kazakistan
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100236329_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4137032f41b442db26ba68012cc3b0eb.png
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye ile Azerbaycan arasında yük geçişini kendi toprakları üzerinden kolaylaştırmaya hazır olduğunu dile getirdi.Konuşmasında Rusya’dan Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Ermenistan’a gelen ilk yük geçiş treninin gelişini tarihi bir olay olarak nitelendiren Paşinyan, kısa süre içinde Kazakistan tahıl treninin de gelmesinin beklendiğini vurguladı.Ermenistan’ın Türkiye-Azerbaycan yük geçişine her iki yönde de açık olduğunu belirten Paşinyan, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/pasinyan-cumhurbaskani-erdogani-ermenistana-davet-etti-erivan-ve-ankara-munasebetleri-dogru-yolda-1100763327.html
ermenistan
azerbaycan
kazakistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100236329_105:0:1096:743_1920x0_80_0_0_e74d1fa829ce257603250b71bf5cefcb.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ermenistan, azerbaycan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, kazakistan, rusya
türkiye, ermenistan, azerbaycan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, kazakistan, rusya

Nikol Paşinyan: Ermenistan toprakları, Türkiye-Azerbaycan çift yönlü yük geçişine açık

17:00 06.11.2025
© Sputnik / POOLNikol Paşinyan
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© Sputnik / POOL
Abone ol
Ermenistan Başbakanı Paşinyan yaptığı açıklamada, Ermenistan topraklarının Türkiye-Azerbaycan çift yönlü yük geçişine açık olduğunu yineledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye ile Azerbaycan arasında yük geçişini kendi toprakları üzerinden kolaylaştırmaya hazır olduğunu dile getirdi.
Konuşmasında Rusya’dan Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Ermenistan’a gelen ilk yük geçiş treninin gelişini tarihi bir olay olarak nitelendiren Paşinyan, kısa süre içinde Kazakistan tahıl treninin de gelmesinin beklendiğini vurguladı.
Ermenistan’ın Türkiye-Azerbaycan yük geçişine her iki yönde de açık olduğunu belirten Paşinyan, şu cümleleri kaydetti:
Bu aynı zamanda Washington’da varılan anlaşmalar ve Washington Deklarasyonu’nun maddelerinin uygulanması açısından da önemli bir kilometre taşıdır. Ermenistan’ın Margara-Kornidzor Hattı üzerinden Azerbaycan’dan Türkiye’ye ve Türkiye’den Azerbaycan’a mal taşınmasını derhal sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyorum.
Erdoğan, liderler zirvesinde Aliyev ve Paşinyan ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
POLİTİKA
Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ermenistan'a davet etti: 'Erivan ve Ankara münasebetleri doğru yolda ilerliyor'
Dün, 16:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала