https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/nikol-pasinyan-ermenistan-topraklari-turkiye-azerbaycan-cift-yonlu-yuk-gecisine-acik--1100797121.html

Nikol Paşinyan: Ermenistan toprakları, Türkiye-Azerbaycan çift yönlü yük geçişine açık

Nikol Paşinyan: Ermenistan toprakları, Türkiye-Azerbaycan çift yönlü yük geçişine açık

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Paşinyan yaptığı açıklamada, Ermenistan topraklarının Türkiye-Azerbaycan çift yönlü yük geçişine açık olduğunu yineledi. 06.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-06T17:00+0300

2025-11-06T17:00+0300

2025-11-06T17:00+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

ermenistan

azerbaycan

nikol paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

kazakistan

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100236329_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4137032f41b442db26ba68012cc3b0eb.png

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye ile Azerbaycan arasında yük geçişini kendi toprakları üzerinden kolaylaştırmaya hazır olduğunu dile getirdi.Konuşmasında Rusya’dan Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Ermenistan’a gelen ilk yük geçiş treninin gelişini tarihi bir olay olarak nitelendiren Paşinyan, kısa süre içinde Kazakistan tahıl treninin de gelmesinin beklendiğini vurguladı.Ermenistan’ın Türkiye-Azerbaycan yük geçişine her iki yönde de açık olduğunu belirten Paşinyan, şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/pasinyan-cumhurbaskani-erdogani-ermenistana-davet-etti-erivan-ve-ankara-munasebetleri-dogru-yolda-1100763327.html

ermenistan

azerbaycan

kazakistan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ermenistan, azerbaycan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, kazakistan, rusya