Nikol Paşinyan: Ermenistan toprakları, Türkiye-Azerbaycan çift yönlü yük geçişine açık
Nikol Paşinyan: Ermenistan toprakları, Türkiye-Azerbaycan çift yönlü yük geçişine açık
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan yaptığı açıklamada, Ermenistan topraklarının Türkiye-Azerbaycan çift yönlü yük geçişine açık olduğunu yineledi. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye ile Azerbaycan arasında yük geçişini kendi toprakları üzerinden kolaylaştırmaya hazır olduğunu dile getirdi.Konuşmasında Rusya’dan Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Ermenistan’a gelen ilk yük geçiş treninin gelişini tarihi bir olay olarak nitelendiren Paşinyan, kısa süre içinde Kazakistan tahıl treninin de gelmesinin beklendiğini vurguladı.Ermenistan’ın Türkiye-Azerbaycan yük geçişine her iki yönde de açık olduğunu belirten Paşinyan, şu cümleleri kaydetti:
Bu aynı zamanda Washington’da varılan anlaşmalar ve Washington Deklarasyonu’nun maddelerinin uygulanması açısından da önemli bir kilometre taşıdır. Ermenistan’ın Margara-Kornidzor Hattı üzerinden Azerbaycan’dan Türkiye’ye ve Türkiye’den Azerbaycan’a mal taşınmasını derhal sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyorum.