MSB, 'Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?' tartışmalarına son noktayı koydu
MSB kaynakları, Suriyeli askeri öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev almalarının söz konusu olmadığını duyurdu.
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 'Suriyeli askeri öğrenciler TSK bünyesinde görev yapacak mı?' sorusuna yanıt verdi ve "Suriyeli askeri öğrenciler 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.Ülkelerine dönecekler vurgusuMSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan MSB kaynakları, Suriyeli misafir askeri öğrencilerle ilgili bazı basın-yayın organlarında yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriyeli askeri öğrencilerin eğitimler tamamlandıktan sonra ülkelerine döneceğine vurgu yapılarak şu bilgiler paylaşıldı:
türki̇ye
12:47 06.11.2025 (güncellendi: 13:01 06.11.2025)
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 'Suriyeli askeri öğrenciler TSK bünyesinde görev yapacak mı?' sorusuna yanıt verdi ve "Suriyeli askeri öğrenciler 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.
Ülkelerine dönecekler vurgusu
MSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan MSB kaynakları, Suriyeli misafir askeri öğrencilerle ilgili bazı basın-yayın organlarında yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriyeli askeri öğrencilerin eğitimler tamamlandıktan sonra ülkelerine döneceğine vurgu yapılarak şu bilgiler paylaşıldı:
"Bakanlığımız birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Bu çerçevede, yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir. Millî Savunma Üniversitesinin kurulduğu 2016 yılından 2025 yılına kadar; ABD, Balkanlar, Afrika, Türk devletleri, Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrenci, harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (SUTASAK), Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (ASTTASAK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim almıştır. Bu kapsamda; Suriyeli askeri öğrenciler de 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya, kurumlarımızı hedef almaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."