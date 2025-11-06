Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/msb-suriyeli-askeri-ogrencilerle-tskda-gorev-alacak-mi-tartismalarina-son-noktayi-koydu-1100787864.html
MSB, 'Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?' tartışmalarına son noktayı koydu
MSB, 'Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?' tartışmalarına son noktayı koydu
Sputnik Türkiye
MSB kaynakları, Suriyeli askeri öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev almalarının söz konusu olmadığını duyurdu. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T12:47+0300
2025-11-06T13:01+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100787708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_385606411a7e8f7c29bea2fcb76e6aac.jpg
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 'Suriyeli askeri öğrenciler TSK bünyesinde görev yapacak mı?' sorusuna yanıt verdi ve "Suriyeli askeri öğrenciler 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.Ülkelerine dönecekler vurgusuMSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan MSB kaynakları, Suriyeli misafir askeri öğrencilerle ilgili bazı basın-yayın organlarında yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriyeli askeri öğrencilerin eğitimler tamamlandıktan sonra ülkelerine döneceğine vurgu yapılarak şu bilgiler paylaşıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/turk-askeri-gazzeye-gidecek-mi-msb-diplomatik-ve-askeri-istisareleri-surduruluyor-1100612565.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100787708_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc6acd62622dba577139e40d25918737.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk)
milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk)

MSB, 'Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?' tartışmalarına son noktayı koydu

12:47 06.11.2025 (güncellendi: 13:01 06.11.2025)
© MSBMSB kaynakları
MSB kaynakları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© MSB
Abone ol
MSB kaynakları, Suriyeli askeri öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev almalarının söz konusu olmadığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 'Suriyeli askeri öğrenciler TSK bünyesinde görev yapacak mı?' sorusuna yanıt verdi ve "Suriyeli askeri öğrenciler 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

Ülkelerine dönecekler vurgusu

MSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan MSB kaynakları, Suriyeli misafir askeri öğrencilerle ilgili bazı basın-yayın organlarında yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriyeli askeri öğrencilerin eğitimler tamamlandıktan sonra ülkelerine döneceğine vurgu yapılarak şu bilgiler paylaşıldı:
"Bakanlığımız birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Bu çerçevede, yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir. Millî Savunma Üniversitesinin kurulduğu 2016 yılından 2025 yılına kadar; ABD, Balkanlar, Afrika, Türk devletleri, Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrenci, harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (SUTASAK), Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (ASTTASAK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim almıştır. Bu kapsamda; Suriyeli askeri öğrenciler de 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya, kurumlarımızı hedef almaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."
TSK - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
TÜRKİYE
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? MSB: Diplomatik ve askeri istişareleri sürdürülüyor
30 Ekim, 12:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала