Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? MSB: Diplomatik ve askeri istişareleri sürdürülüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze’de TSK askerinin olası varlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık, ayrıca Eurofighter uçaklarıyla ilgili proje bedelini yaklaşık 5.4 Sterlin olarak açıkladı. Detaylar haberde...

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.Aktürk, "Öncelikle asil milletimizin, ‘Ya istiklal ya ölüm!’ parolasıyla verdiği destansı mücadelesinin Cumhuriyet ile taçlandırılışının, egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan edişinin 102’nci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.Gazze'de Türk askeri olacak mı?MSB açıklamasında Gazze’de olası Türk askeri varlığıyla ilgili şunlar kaydedildi:Türkiye’nin Eurofighter tedarik bedeliMSB’nin, haftalık açıklamasının soru cevap bölümünde “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır” denildi ve eklendi:İsrail: Saldırılar ateşkesi ihlal ediyor“Öte yandan, İsrail’in, Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir” ifadelerini kullanan bakanlık ekledi:'Suriye hükümetiyle çalışmalar sürüyor’MSB açıklamasında bölgesel gelişmelere de yer verildi:‘7 PKK’lı teslim oldu’MSB, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde 7 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Tel Rıfat ve Menbic’de imha edilen 6 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 708 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 406) kilometre olmuştur" ifadelerine yer verdi.‘Hudut güvenliği’ açıklamasıMSB açıklamasında ‘hudut güvenliği’ ilgili de bilgi verilerek şunlar kaydedildi:

