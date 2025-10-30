Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? MSB: Diplomatik ve askeri istişareleri sürdürülüyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/turk-askeri-gazzeye-gidecek-mi-msb-diplomatik-ve-askeri-istisareleri-surduruluyor-1100612565.html
Milli Savunma Bakanlığı, Gazze’de TSK askerinin olası varlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık, ayrıca Eurofighter uçaklarıyla ilgili proje bedelini yaklaşık 5.4 Sterlin olarak açıkladı. Detaylar haberde...
2025-10-30T12:10+0300
2025-10-30T12:10+0300
2025-10-30T13:13+0300
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.Aktürk, "Öncelikle asil milletimizin, ‘Ya istiklal ya ölüm!’ parolasıyla verdiği destansı mücadelesinin Cumhuriyet ile taçlandırılışının, egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan edişinin 102’nci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.Gazze'de Türk askeri olacak mı?MSB açıklamasında Gazze’de olası Türk askeri varlığıyla ilgili şunlar kaydedildi:Türkiye’nin Eurofighter tedarik bedeliMSB’nin, haftalık açıklamasının soru cevap bölümünde “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır” denildi ve eklendi:İsrail: Saldırılar ateşkesi ihlal ediyor“Öte yandan, İsrail’in, Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir” ifadelerini kullanan bakanlık ekledi:'Suriye hükümetiyle çalışmalar sürüyor’MSB açıklamasında bölgesel gelişmelere de yer verildi:‘7 PKK’lı teslim oldu’MSB, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde 7 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Tel Rıfat ve Menbic’de imha edilen 6 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 708 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 406) kilometre olmuştur" ifadelerine yer verdi.‘Hudut güvenliği’ açıklamasıMSB açıklamasında ‘hudut güvenliği’ ilgili de bilgi verilerek şunlar kaydedildi:
12:10 30.10.2025 (güncellendi: 13:13 30.10.2025)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze’de TSK askerinin olası varlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık, ayrıca Eurofighter Typhoon uçaklarıyla ilgili bilgi verdi ve proje bedelini yaklaşık 5.4 Sterlin olarak açıkladı.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Aktürk, "Öncelikle asil milletimizin, ‘Ya istiklal ya ölüm!’ parolasıyla verdiği destansı mücadelesinin Cumhuriyet ile taçlandırılışının, egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan edişinin 102’nci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Gazze'de Türk askeri olacak mı?
MSB açıklamasında Gazze’de olası Türk askeri varlığıyla ilgili şunlar kaydedildi:
Gazze’de bir görev gücünün teşkiline yönelik, muhataplarımız ile yürütülen temaslar devam etmektedir. TSK olarak devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde
hazırlıklara devam edilmekte, ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareler sürdürülmektedir.
Türkiye’nin Eurofighter tedarik bedeli
MSB’nin, haftalık açıklamasının soru cevap bölümünde “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır” denildi ve eklendi:
Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini’dir.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman’dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir.
İsrail: Saldırılar ateşkesi ihlal ediyor
“Öte yandan, İsrail’in, Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir” ifadelerini kullanan bakanlık ekledi:
Gazze’de barışın tesisine yönelik sağlanan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, İsrail’in anlaşmaya tümüyle uyması, bölgemizde huzur ve güvenliğin en kısa zamanda yeniden sağlanması için elzemdir.
Ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olan ülkemiz bölgede adil, kalıcı, kapsamlı bir barışın sağlanmasına ve Gazze’de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barışın tesisine katkıda bulunmaya hazırdır.
'Suriye hükümetiyle çalışmalar sürüyor’
MSB açıklamasında bölgesel gelişmelere de yer verildi:
Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir.
13 Ağustos 2025 tarihinde “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir.
Bu kapsamda, Suriye Ordusunun kapasite geliştirme ihtiyacını karşılamak amacıyla, Suriye Ordusunun bir kısım birlikleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak ülkemizde askerî eğitimler icra etmeye başlamıştır.
Bununla birlikte, “Terör örgütü SDG’nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu” ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.
MSB, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde 7 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Tel Rıfat ve Menbic’de imha edilen 6 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 708 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 406) kilometre olmuştur" ifadelerine yer verdi.
‘Hudut güvenliği’ açıklaması
MSB açıklamasında ‘hudut güvenliği’ ilgili de bilgi verilerek şunlar kaydedildi:
Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde hafta boyunca; Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 181 şahıs yakalanmış, 881 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.
Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 205, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55 bin 600 olmuştur.