https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/motorine-buyuk-zam-geliyor-akaryakitta-fiyat-degisecek-1100779234.html

Motorine büyük zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek

Motorine büyük zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarındaki artış ve dolar kurunun 42 liranın üzerine çıkması akaryakıta yeni zam olarak yansıyor. Sektör temsilcileri, bu gece yarısından... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-06T09:41+0300

2025-11-06T09:41+0300

2025-11-06T09:41+0300

ekonomi̇

motorin

benzin

benzin fiyatları

akaryakıt

akaryakıt fiyatları

akaryakıt zammı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91d8fa837f493ca0aa08bad0b4fa5322.jpg

Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Brent petrolün varil fiyatının 64 dolar seviyesine çıkması ve dolar kurunun 42 TL’nin üzerine tırmanması, pompa fiyatlarına yeni zam olarak yansıyor.Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 TL 7 kuruşluk zam bekleniyor.Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı birçok ilde 60 TL’ye dayanacak.İşte güncel akaryakıt fiyatları:İstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmirAntalya

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/motorin-fiyatina-304-tl-zam-yeni-fiyatlar-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1100442592.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

motorin zammı, akaryakıt fiyatları, brent petrol, dolar kuru, benzin fiyatı, lpg fiyatı, akaryakıt zamları,