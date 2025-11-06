Motorine büyük zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/motorine-buyuk-zam-geliyor-akaryakitta-fiyat-degisecek-1100779234.html
Brent petrol fiyatlarındaki artış ve dolar kurunun 42 liranın üzerine çıkması akaryakıta yeni zam olarak yansıyor. Sektör temsilcileri, bu gece yarısından... 06.11.2025
2025-11-06T09:41+0300
2025-11-06T09:41+0300
2025-11-06T09:41+0300
Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Brent petrolün varil fiyatının 64 dolar seviyesine çıkması ve dolar kurunun 42 TL’nin üzerine tırmanması, pompa fiyatlarına yeni zam olarak yansıyor.Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 TL 7 kuruşluk zam bekleniyor.Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı birçok ilde 60 TL’ye dayanacak.İşte güncel akaryakıt fiyatları:İstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmirAntalya
