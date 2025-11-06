Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Motorine büyük zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek
Motorine büyük zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek
Brent petrol fiyatlarındaki artış ve dolar kurunun 42 liranın üzerine çıkması akaryakıta yeni zam olarak yansıyor. Sektör temsilcileri, bu gece yarısından itibaren... 06.11.2025
ekonomi̇
motorin
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Brent petrolün varil fiyatının 64 dolar seviyesine çıkması ve dolar kurunun 42 TL'nin üzerine tırmanması, pompa fiyatlarına yeni zam olarak yansıyor.Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 TL 7 kuruşluk zam bekleniyor.Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı birçok ilde 60 TL'ye dayanacak.İşte güncel akaryakıt fiyatları:İstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmirAntalya
Motorine büyük zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek

09:41 06.11.2025
Abone ol
Brent petrol fiyatlarındaki artış ve dolar kurunun 42 liranın üzerine çıkması akaryakıta yeni zam olarak yansıyor. Sektör temsilcileri, bu gece yarısından itibaren motorine 2 TL 7 kuruşluk zam beklendiğini bildirdi.
Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Brent petrolün varil fiyatının 64 dolar seviyesine çıkması ve dolar kurunun 42 TL’nin üzerine tırmanması, pompa fiyatlarına yeni zam olarak yansıyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 TL 7 kuruşluk zam bekleniyor.
Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı birçok ilde 60 TL’ye dayanacak.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,47 TL
Motorin: 55,33 TL
LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 54,50 TL
Motorin: 56,50 TL
LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 54,84 TL
Motorin: 56,77 TL
LPG: 26,82 TL

Antalya

Benzin: 55,76 TL
Motorin: 57,81 TL
LPG: 27,78 TL
Motorine zam - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
EKONOMİ
Motorine 3.04 TL zam geliyor: Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak
24 Ekim, 09:44
