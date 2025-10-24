Motorine 3.04 TL zam geliyor: Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/motorin-fiyatina-304-tl-zam-yeni-fiyatlar-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1100442592.html
Petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına yeniden zam olarak yansıyor. Motorin fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3.04 TL zam yapılması... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
Petrol piyasalarında son haftalarda yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına yeniden zam olarak yansıyor. Motorin fiyatlarına 3.04 lira zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak ve Türkiye genelinde pompalara yansıyacak.Yeni fiyatlarla motorin 55 lirayı aşıyorBeklenen zammın ardından büyük şehirlerde motorin litre fiyatlarının 55 liranın üzerine çıkması öngörülüyor.Buna göre:Akaryakıtta güncel fiyatlarSon zam öncesi akaryakıt fiyatları şehir şehir şu şekilde:İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:
09:44 24.10.2025 (güncellendi: 09:45 24.10.2025)
Petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına yeniden zam olarak yansıyor. Motorin fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3.04 TL zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul’da litre fiyatı 55.44 TL’ye, Ankara’da 56.46 TL’ye, İzmir’de 56.77 TL’ye yükselecek.
Petrol piyasalarında son haftalarda yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına yeniden zam olarak yansıyor. Motorin fiyatlarına 3.04 lira zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak ve Türkiye genelinde pompalara yansıyacak.
Yeni fiyatlarla motorin 55 lirayı aşıyor
Beklenen zammın ardından büyük şehirlerde motorin litre fiyatlarının 55 liranın üzerine çıkması öngörülüyor.
Buna göre:
İstanbul’da
motorinin litre fiyatı 55.44 TL
,
İzmir’de
ise 56.77 TL
olacak.
Akaryakıtta güncel fiyatlar
Son zam öncesi akaryakıt fiyatları şehir şehir şu şekilde: