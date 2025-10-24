https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/motorin-fiyatina-304-tl-zam-yeni-fiyatlar-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1100442592.html

Motorine 3.04 TL zam geliyor: Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak

Motorine 3.04 TL zam geliyor: Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak

Petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına yeniden zam olarak yansıyor. Motorin fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3.04 TL zam yapılması... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

Petrol piyasalarında son haftalarda yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına yeniden zam olarak yansıyor. Motorin fiyatlarına 3.04 lira zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak ve Türkiye genelinde pompalara yansıyacak.Yeni fiyatlarla motorin 55 lirayı aşıyorBeklenen zammın ardından büyük şehirlerde motorin litre fiyatlarının 55 liranın üzerine çıkması öngörülüyor.Buna göre:Akaryakıtta güncel fiyatlarSon zam öncesi akaryakıt fiyatları şehir şehir şu şekilde:İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:

