Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/motorin-fiyatina-304-tl-zam-yeni-fiyatlar-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1100442592.html
Motorine 3.04 TL zam geliyor: Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak
Motorine 3.04 TL zam geliyor: Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına yeniden zam olarak yansıyor. Motorin fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3.04 TL zam yapılması... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T09:44+0300
2025-10-24T09:45+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
benzin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100442646_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dd0062d8207b5ce9c47d1758e3ebccd1.jpg
Petrol piyasalarında son haftalarda yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına yeniden zam olarak yansıyor. Motorin fiyatlarına 3.04 lira zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak ve Türkiye genelinde pompalara yansıyacak.Yeni fiyatlarla motorin 55 lirayı aşıyorBeklenen zammın ardından büyük şehirlerde motorin litre fiyatlarının 55 liranın üzerine çıkması öngörülüyor.Buna göre:Akaryakıtta güncel fiyatlarSon zam öncesi akaryakıt fiyatları şehir şehir şu şekilde:İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/istanbul-senin-kullanicisi-47-milyon-kisinin-verileri-sizdirildi-iddiasi-gozaltilar-var-1100441616.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100442646_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3df98f334f1c630a0433344147fc09b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
motorin zammı, akaryakıt fiyatları, motorin litre fiyatı, benzine zam var mı, güncel motorin fiyatı, i̇stanbul akaryakıt fiyatları, i̇zmir benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, petrol fiyatları, akaryakıta zam
motorin zammı, akaryakıt fiyatları, motorin litre fiyatı, benzine zam var mı, güncel motorin fiyatı, i̇stanbul akaryakıt fiyatları, i̇zmir benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, petrol fiyatları, akaryakıta zam

Motorine 3.04 TL zam geliyor: Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak

09:44 24.10.2025 (güncellendi: 09:45 24.10.2025)
© AAMotorine zam
Motorine zam - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
© AA
Abone ol
Petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına yeniden zam olarak yansıyor. Motorin fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3.04 TL zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul’da litre fiyatı 55.44 TL’ye, Ankara’da 56.46 TL’ye, İzmir’de 56.77 TL’ye yükselecek.
Petrol piyasalarında son haftalarda yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına yeniden zam olarak yansıyor. Motorin fiyatlarına 3.04 lira zam yapılması bekleniyor. Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak ve Türkiye genelinde pompalara yansıyacak.

Yeni fiyatlarla motorin 55 lirayı aşıyor

Beklenen zammın ardından büyük şehirlerde motorin litre fiyatlarının 55 liranın üzerine çıkması öngörülüyor.

Buna göre:
İstanbul’da motorinin litre fiyatı 55.44 TL,
Ankara’da 56.46 TL,
İzmir’de ise 56.77 TL olacak.

Akaryakıtta güncel fiyatlar

Son zam öncesi akaryakıt fiyatları şehir şehir şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 52.31 TL
Motorin: 52.40 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 52.15 TL
Motorin: 52.27 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 53.14 TL
Motorin: 53.42 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 53.49 TL
Motorin: 53.73 TL
LPG: 27.53 TL
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
TÜRKİYE
'İstanbul Senin' kullanıcısı 4.7 milyon kişinin verileri sızdırıldı iddiası: Gözaltılar var
09:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала