https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/fagradalsfjall-yanardaginda-bulunan-mikroplar-diger-gezegenlerde-yasamin-sirrini-cozebilir-1100761065.html
Fagradalsfjall Yanardağı’nda bulunan mikroplar diğer gezegenlerde yaşamın sırrını çözebilir
Fagradalsfjall Yanardağı’nda bulunan mikroplar diğer gezegenlerde yaşamın sırrını çözebilir
Sputnik Türkiye
İzlanda’daki yanardağ tünellerinde Dünya dışı yaşamı anlamaya yardımcı olabilecek mikroplar keşfedildi. Lavın altında yeni bir ekosistemin doğduğu düşünülüyor. Detaylar haberde...
2025-11-05T16:07+0300
2025-11-05T16:07+0300
2025-11-05T16:07+0300
yaşam
fagradalsfjall yanardağı
i̇zlanda
dünya
antarktika
yaşam
dünya dışı yaşam
mars
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100760738_0:7:1025:583_1920x0_80_0_0_9e44983f04c2676caf45156616d2d548.jpg
İzlanda’nın güneybatısında yer alan Fagradalsfjall Yanardağı, yalnızca jeologların değil, astrobiyologların da dikkatini çekiyor. 800 yıl süren sessizliğin ardından 2021’de yeniden faaliyete geçen volkan, lav akıntılarının ardından yüzlerce metre uzunluğunda tüneller oluşturdu. Şimdi bu tüneller, yaşamın başlangıcına dair ipuçları sunuyor.Portekizli mikrobiyolog Ana Zelia Miller ve ekibi, bu lav mağaralarında 60 dereceyi aşan sıcaklık ve zehirli gazlar arasında örnekler topladı.Kristal tabakalarda yaşayan mikropların, ‘Pseudomonadota’ adlı ilkel bir bakteri grubuna ait olduğu belirlendi. Araştırmacılar, bu canlıların enerji üretmek için lavdaki mineralleri ve okyanustan taşınan tuzlu su buharını kullandığını tespit etti."Bu mikroplar, adeta yaşamın sıfır noktasında çalışan mucizeler" diyen Miller ekliyor: Mars için anahtar mı? Elde edilen sonuçlar, yalnızca Dünya için değil, Mars gibi gezegenlerdeki olası yaşam biçimlerini anlamak açısından da önemli.Miller’a göre, “Mars’ta binlerce lav tüneli var. Eğer orada da benzer koşullar oluştuysa, mikroplar tıpkı burada olduğu gibi yeraltında saklanıyor olabilir.”Araştırma ekibi, Antarktika’daki bir yanardağda yeni bir görev planlıyor. Amaç, bu mikropların buz altında da var olup olamayacağını görmek.Miller, keşfin önemini şöyle özetliyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/kizil-gezegende-buyuk-surpriz-marsta-yasamin-kaniti-olabilecek-kaya-izleri-bulundu-1099318794.html
fagradalsfjall yanardağı
i̇zlanda
antarktika
mars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100760738_119:0:904:589_1920x0_80_0_0_c95a162ead448914ac227f33e1449ae3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fagradalsfjall, volkan, yanardağ, mikroplar, ekosistem, yaşam, dünya dışı yaşam, mars, mars'ta yaşam, bilim haberleri, haberler
fagradalsfjall, volkan, yanardağ, mikroplar, ekosistem, yaşam, dünya dışı yaşam, mars, mars'ta yaşam, bilim haberleri, haberler
Fagradalsfjall Yanardağı’nda bulunan mikroplar diğer gezegenlerde yaşamın sırrını çözebilir
İzlanda’daki yanardağ tünellerinde Dünya dışı yaşamı anlamaya yardımcı olabilecek mikroplar keşfedildi. Lavın altında yeni bir ekosistemin doğduğu düşünülüyor.
İzlanda’nın güneybatısında yer alan Fagradalsfjall Yanardağı, yalnızca jeologların değil, astrobiyologların da dikkatini çekiyor.
800 yıl süren sessizliğin ardından 2021’de yeniden faaliyete geçen volkan, lav akıntılarının ardından yüzlerce metre uzunluğunda tüneller oluşturdu. Şimdi bu tüneller, yaşamın başlangıcına dair ipuçları sunuyor.
Portekizli mikrobiyolog Ana Zelia Miller ve ekibi, bu lav mağaralarında 60 dereceyi aşan sıcaklık ve zehirli gazlar arasında örnekler topladı.
Kristal tabakalarda yaşayan mikropların, ‘Pseudomonadota’ adlı ilkel bir bakteri grubuna ait olduğu belirlendi. Araştırmacılar, bu canlıların enerji üretmek için lavdaki mineralleri ve okyanustan taşınan tuzlu su buharını kullandığını tespit etti.
"Bu mikroplar, adeta yaşamın sıfır noktasında çalışan mucizeler" diyen Miller ekliyor:
Onları anlamak, yaşamın nasıl başladığını ve başka gezegenlerde nasıl başlayabileceğini çözmemizi sağlayabilir.
Elde edilen sonuçlar, yalnızca Dünya için değil, Mars gibi gezegenlerdeki olası yaşam biçimlerini anlamak açısından da önemli.
Miller’a göre, “Mars’ta binlerce lav tüneli var. Eğer orada da benzer koşullar oluştuysa, mikroplar tıpkı burada olduğu gibi yeraltında saklanıyor olabilir.”
Araştırma ekibi, Antarktika’daki bir yanardağda yeni bir görev planlıyor. Amaç, bu mikropların buz altında da var olup olamayacağını görmek.
Miller, keşfin önemini şöyle özetliyor:
Mikroplar, gezegenin yeniden nefes almasını sağlayan ilk canlılardır. Belki de bir gün başka bir dünyada onların kuzenleriyle karşılaşacağız.