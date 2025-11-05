https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/fagradalsfjall-yanardaginda-bulunan-mikroplar-diger-gezegenlerde-yasamin-sirrini-cozebilir-1100761065.html

Fagradalsfjall Yanardağı’nda bulunan mikroplar diğer gezegenlerde yaşamın sırrını çözebilir

Fagradalsfjall Yanardağı’nda bulunan mikroplar diğer gezegenlerde yaşamın sırrını çözebilir

İzlanda’daki yanardağ tünellerinde Dünya dışı yaşamı anlamaya yardımcı olabilecek mikroplar keşfedildi. Lavın altında yeni bir ekosistemin doğduğu düşünülüyor. Detaylar haberde...

İzlanda’nın güneybatısında yer alan Fagradalsfjall Yanardağı, yalnızca jeologların değil, astrobiyologların da dikkatini çekiyor. 800 yıl süren sessizliğin ardından 2021’de yeniden faaliyete geçen volkan, lav akıntılarının ardından yüzlerce metre uzunluğunda tüneller oluşturdu. Şimdi bu tüneller, yaşamın başlangıcına dair ipuçları sunuyor.Portekizli mikrobiyolog Ana Zelia Miller ve ekibi, bu lav mağaralarında 60 dereceyi aşan sıcaklık ve zehirli gazlar arasında örnekler topladı.Kristal tabakalarda yaşayan mikropların, ‘Pseudomonadota’ adlı ilkel bir bakteri grubuna ait olduğu belirlendi. Araştırmacılar, bu canlıların enerji üretmek için lavdaki mineralleri ve okyanustan taşınan tuzlu su buharını kullandığını tespit etti."Bu mikroplar, adeta yaşamın sıfır noktasında çalışan mucizeler" diyen Miller ekliyor: Mars için anahtar mı? Elde edilen sonuçlar, yalnızca Dünya için değil, Mars gibi gezegenlerdeki olası yaşam biçimlerini anlamak açısından da önemli.Miller’a göre, “Mars’ta binlerce lav tüneli var. Eğer orada da benzer koşullar oluştuysa, mikroplar tıpkı burada olduğu gibi yeraltında saklanıyor olabilir.”Araştırma ekibi, Antarktika’daki bir yanardağda yeni bir görev planlıyor. Amaç, bu mikropların buz altında da var olup olamayacağını görmek.Miller, keşfin önemini şöyle özetliyor:

