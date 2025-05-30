https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/3-bin-yillik-gizemli-maya-kenti-bulundu-los-abuelos-1096647272.html

3 bin yıllık gizemli Maya kenti bulundu: Los Abuelos

3 bin yıllık gizemli Maya kenti bulundu: Los Abuelos

Sputnik Türkiye

Guatemala’da 3.000 yıllık Maya şehri bulundu. Los Abuelos adlı şehirde piramitler, heykeller ve ritüel alanları yer alıyor. Bu keşif, Maya uygarlığına ışık tutuyor.

2025-05-30T11:35+0300

2025-05-30T11:35+0300

2025-05-30T11:40+0300

yaşam

guatemala

teotihuacan

maya

tikal

maya uygarlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096650198_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_5187840e2a21a81ce3d0df5b80b33b26.png

Maya uygarlığı, MÖ 2000 civarında ortaya çıktı ve MS 400 ile 900 yılları arasında günümüzün güney Meksika ve Guatemala'sının yanı sıra Belize, El Salvador ve Honduras'ın bazı bölgelerinde zirveye ulaştı.Guatemala Kültür Bakanlığı, önemli Uaxactun arkeolojik alanına yaklaşık 21 km uzaklıkta yeni bir antik şehir keşfettiklerini duyurdu. Şehrin kalıntıları, devasa piramitler, özenle yontulmuş anıtlar ve figürlerle dolu. Bu da şehrin, antik Maya halkı için sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda önemli bir törensel merkez olduğunu gösteriyor.'Ata Tapınmasının' kalbindeŞehrin adı bile bir sır perdesi gibi; Los Abuelos. Yeni keşfedilen bu kentin adı alanda bulunan iki insan benzeri heykelden ilhamla verilmiş. Bu figürlerin MÖ 500-300 yıllarına dayandığı ve “ata ruhlarına tapınma” ritüelleriyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Yani, burası sadece bir şehir değil, aynı zamanda ataların sesi, kutsal bir merkez.Maya uygarlığının MÖ 2000’de başladığı biliniyor. Ancak Los Abuelos, MÖ 800-500 arasına tarihlenen Orta Ön Klasik Dönem’e ait ve bu, burayı şimdiye kadar bulunan en eski Maya törensel merkezlerinden biri yapıyor. Guatemala'nın Peten bölgesinde, Uaxactun'un sadece 21 km ötesinde yer alan bu şehir, 16 kmetre karelik dev bir alanı kaplıyor.Sular altında kalan bir geçmişArkeologlar burada 33 metrelik dev bir piramit, Preclassic döneme ait duvar resimleri ve akıllara durgunluk veren bir kanal sistemi de buldu. Yani bu şehir sadece görkemli değil, aynı zamanda mühendislik harikası.Maya haritası yeniden çiziliyorGuatemala Kültür Bakanlığı, bu keşfin Tikal, Uaxactun ve Los Abuelos arasında daha önce bilinmeyen bir kentsel üçgen oluşturduğunu belirtiyor. Bu da, Maya’nın şehir planlaması ve törensel yapıları hakkında bugüne kadar bilinenleri sil baştan sorgulatıyor.Tikal ve Teotihuacan arasındaki bağAynı bölgede Nisan ayında Tikal’de yapılan bir başka kazıda, 1000 yıllık Teotihuacan sunakları bulundu. Yani Maya ve Meksika'nın antik Teotihuacan kültürü arasında sanılandan çok daha güçlü bağlar olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/alp-daglarindan-kopan-dev-buzul-koca-bir-koyu-yuttu-haritadan-tamamen-silindi-belediye-baskani-goz-1096623524.html

guatemala

teotihuacan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

guatemala antik şehir, los abuelos maya, guatemala maya şehri, arkeolojik keşif guatemala, maya heykelleri keşfi, 3000 yıllık şehir bulundu, maya tören alanı keşfi