Kuşatılan Ukraynalı militanlar tek tek yok ediliyor: Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri vuruldu

Krasnoarmeysk ve Kupyansk’ta kuşatılan Ukraynalı güçleri yok etme çalışmaları devam ederken Ukrayna ve Donbass’ta son bir gün içerisinde bin 250 kadar... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097698246_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab1e5aba84a74979a99f19ba2b9807fc.jpg

Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı güçlerin çembere alındığı bölgelerde aktif çalışmaları sürdüren Rus güçler, cephenin genelinde ilerlemeye devam ediyor.Harkov Bölgesi’nde çembere alınan Ukraynalı oluşumların kuşatmadan çıkma amacıyla düzenlediği 3 karşı saldırı püskürtüldü. Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Grişino yerleşim merkezi yakınında 13 karşı saldırı daha bastırılırken düşmanın çemberden çıkmaya yönelik 3 girişimi de hezimete uğratıldı.Rus askerler, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Krasnoarmeysk şehrinde 64 binayı daha düşman güçlerden temizlerken 2 Ukraynalı asker silah bırakarak teslim oldu. Dimitrov şehrinde de 19 bina ele geçirildi. Son bir gün içerisinde Krasnoarmeysk ve Dimitrov’da 220’den fazla düşman asker etkisiz hale getirildi.Harkov Bölgesi’nin Kupyansk şehri yakınında yaklaşık 50 Ukraynalı militan ve bir ağır mekanize köprü imha edildi.Toplamda Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1 250 asker, tanklar dahil 12 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA depoları ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 149 hedef imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait iki adet güdümlü uçak bombası ve 261 uçak tipi İHA engelledi.

rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, harkov, krasnoarmeysk, kupyansk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat