Eski Ukraynalı asker: ABD'li paralı askerler savaşmayı bilmiyorlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087082244_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_98dbc1cf2655813e309357a5bbe6a1de.png
Halihazırda Rus Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Maksim Krivonos Taburu’nda göre yapan Lyutik kod adlı eski Ukraynalı asker, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşan ABD’li paralı askerleri anlattı.Lyutik, “Ortak bir operasyonumuz vardı. Ama onlar (ABD'li paralı askerler) diğer tarafta bulunuyorlardı. Onların orada bir şeyler bildiklerini söylemek... sadece kendilerine bir sürü şey giydirdiler, havalı makineli tüfekler, ama aslında hiçbir şey bilmiyorlardı” ifadesini kullandı.ABD’li paralı askerlerin yaklaşık yarısının Rusça konuştuğuna dikkat çeken Lyutik, bu kişilerin Ukrayna ve Rusya'dan gelen göçmenler olduğunu belirtti.Kaynak, Amerikalıları diğerlerden ayıran tek özelliğin sadece ekipmanları olduğunu, ancak savaşmak için gerekli becerilere sahip olmadığını vurguladı.
2025
Maksim Krivonos adını taşıyan gönüllüler taburu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eski askerlerinden oluşuyor. Bu askerler, kurtuluş hareketi kurarak Kiev rejimine karşı mücadele ediyorlar.