Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Eski Ukraynalı asker: ABD'li paralı askerler savaşmayı bilmiyorlar
Eski Ukraynalı asker: ABD'li paralı askerler savaşmayı bilmiyorlar
Halihazırda Rus Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Maksim Krivonos Taburu’nda göre yapan Lyutik kod adlı eski Ukraynalı asker, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşan ABD’li paralı askerleri anlattı.Lyutik, “Ortak bir operasyonumuz vardı. Ama onlar (ABD'li paralı askerler) diğer tarafta bulunuyorlardı. Onların orada bir şeyler bildiklerini söylemek... sadece kendilerine bir sürü şey giydirdiler, havalı makineli tüfekler, ama aslında hiçbir şey bilmiyorlardı” ifadesini kullandı.ABD’li paralı askerlerin yaklaşık yarısının Rusça konuştuğuna dikkat çeken Lyutik, bu kişilerin Ukrayna ve Rusya'dan gelen göçmenler olduğunu belirtti.Kaynak, Amerikalıları diğerlerden ayıran tek özelliğin sadece ekipmanları olduğunu, ancak savaşmak için gerekli becerilere sahip olmadığını vurguladı.
Eski Ukraynalı asker: ABD'li paralı askerler savaşmayı bilmiyorlar

09:21 06.11.2025
© Fotoğraf : Forward Observations Group
Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırılarına katılan ABD merkezli Forward Observations Group (FOG) özel askeri şirkete mensup militanlar.
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk Bölgesi’ne yönelik saldırılarına katılan ABD merkezli Forward Observations Group (FOG) özel askeri şirkete mensup militanlar. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© Fotoğraf : Forward Observations Group
Abone ol
Eski Ukaynralı asker, Kiev rejimi adına savaşan ABD’li paralı askerlerin özel becerilere sahip olmadığını ve diğerlerinden ayıran tek özelliğinin ekipmanları olduğunu belirtti.
Halihazırda Rus Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Maksim Krivonos Taburu’nda göre yapan Lyutik kod adlı eski Ukraynalı asker, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşan ABD’li paralı askerleri anlattı.
Lyutik, “Ortak bir operasyonumuz vardı. Ama onlar (ABD'li paralı askerler) diğer tarafta bulunuyorlardı. Onların orada bir şeyler bildiklerini söylemek... sadece kendilerine bir sürü şey giydirdiler, havalı makineli tüfekler, ama aslında hiçbir şey bilmiyorlardı” ifadesini kullandı.
ABD’li paralı askerlerin yaklaşık yarısının Rusça konuştuğuna dikkat çeken Lyutik, bu kişilerin Ukrayna ve Rusya'dan gelen göçmenler olduğunu belirtti.
Kaynak, Amerikalıları diğerlerden ayıran tek özelliğin sadece ekipmanları olduğunu, ancak savaşmak için gerekli becerilere sahip olmadığını vurguladı.

Maksim Krivonos adını taşıyan gönüllüler taburu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eski askerlerinden oluşuyor. Bu askerler, kurtuluş hareketi kurarak Kiev rejimine karşı mücadele ediyorlar.

