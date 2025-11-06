https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/eski-ukraynali-asker-abdli-parali-askerler-savasmayi-bilmiyorlar-1100778960.html

Eski Ukraynalı asker: ABD'li paralı askerler savaşmayı bilmiyorlar

06.11.2025

Halihazırda Rus Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Maksim Krivonos Taburu’nda göre yapan Lyutik kod adlı eski Ukraynalı asker, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşan ABD’li paralı askerleri anlattı.Lyutik, “Ortak bir operasyonumuz vardı. Ama onlar (ABD'li paralı askerler) diğer tarafta bulunuyorlardı. Onların orada bir şeyler bildiklerini söylemek... sadece kendilerine bir sürü şey giydirdiler, havalı makineli tüfekler, ama aslında hiçbir şey bilmiyorlardı” ifadesini kullandı.ABD’li paralı askerlerin yaklaşık yarısının Rusça konuştuğuna dikkat çeken Lyutik, bu kişilerin Ukrayna ve Rusya'dan gelen göçmenler olduğunu belirtti.Kaynak, Amerikalıları diğerlerden ayıran tek özelliğin sadece ekipmanları olduğunu, ancak savaşmak için gerekli becerilere sahip olmadığını vurguladı.

