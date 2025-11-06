Türkiye
Dünya haritası
DÜNYA
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'den Rusya Güvenlik Konseyi'nin son toplantısına ilişkin hiçbir tepki görmediklerini belirtti. 06.11.2025
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, güncel konulara ilişkin soruları cevapladı.Peskov, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına ilişkin ABD’den bir tepki gelip gelmediği sorusuna, “Hayır, gelmedi” dedi.‘NATO, Putin’e kulak vermeli’NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarını takip etmeyi bıraktığı yönündeki sözlerini değerlendiren Peskov, “NATO ile ilgili en büyük sorun da zaten ittifak temsilcilerinin bir yandan Rusya’yı dinlemediklerini, diğer yandan da anlamadıklarını söylemelerinde yatıyor. Kulak verirseniz anlarsınız” ifadesini kullandı.Peskov’un basın toplantısında yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar:
Kremlin: ABD’nin Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına tepkisini almadık

13:54 06.11.2025 (güncellendi: 13:57 06.11.2025)
© AP Photo / Pavel BednyakovKremlin Sarayı
Kremlin Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Pavel Bednyakov
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’den Rusya Güvenlik Konseyi'nin son toplantısına ilişkin hiçbir tepki görmediklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, güncel konulara ilişkin soruları cevapladı.
Peskov, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına ilişkin ABD’den bir tepki gelip gelmediği sorusuna, “Hayır, gelmedi” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen Çarşamba günü, Güvenlik Konseyi daimi üyelerini toplamıştı. Savunma Bakanı Andrei Belousov, toplantıda, Novaya Zemlya Test Sahasında nükleer testlere hazırlık çalışmalarına başlanmasının uygun olacağını söylemişti. Putin, ek bilgi toplanması, Güvenlik Konseyi platformunda analiz yapılması ve nükleer silah denemelerine hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ilişkin mutabık kalınan önerilerin sunulması talimatını vermişti.

‘NATO, Putin’e kulak vermeli’

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarını takip etmeyi bıraktığı yönündeki sözlerini değerlendiren Peskov, “NATO ile ilgili en büyük sorun da zaten ittifak temsilcilerinin bir yandan Rusya’yı dinlemediklerini, diğer yandan da anlamadıklarını söylemelerinde yatıyor. Kulak verirseniz anlarsınız” ifadesini kullandı.
Peskov’un basın toplantısında yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar:
Batı’nın Rusya Güvenlik Konseyi’nin son toplantısına yönelik tepkisinin Rus karşıtı militarist histerinin bir parçası olduğunu söyledi.
Birçok Batı medyası, Rusya liderinin Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamaların net olmasına rağmen, sözlerini çarpıtmaktan kaçınmıyor. Bu, aşırı duygusal tepkinin devamı.
Maalesef, Avrupa Birliği, Rusya vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarını getirmeye devam edecek.
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Kuşatılan Ukraynalı militanlar tek tek yok ediliyor: Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri vuruldu
12:54
