Kremlin: ABD’nin Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına tepkisini almadık

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’den Rusya Güvenlik Konseyi'nin son toplantısına ilişkin hiçbir tepki görmediklerini belirtti. 06.11.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, güncel konulara ilişkin soruları cevapladı.Peskov, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına ilişkin ABD’den bir tepki gelip gelmediği sorusuna, “Hayır, gelmedi” dedi.‘NATO, Putin’e kulak vermeli’NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarını takip etmeyi bıraktığı yönündeki sözlerini değerlendiren Peskov, “NATO ile ilgili en büyük sorun da zaten ittifak temsilcilerinin bir yandan Rusya’yı dinlemediklerini, diğer yandan da anlamadıklarını söylemelerinde yatıyor. Kulak verirseniz anlarsınız” ifadesini kullandı.Peskov’un basın toplantısında yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar:

