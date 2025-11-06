https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/kocasinin-uzerine-uyurken-kizgin-yag-doktu-koca-13-gun-sonra-yasamini-yitirdi-1100790056.html
Kocasının üzerine uyurken kızgın yağ döktü: Koca 13 gün sonra yaşamını yitirdi
İstanbul'da iki çocuk annesi kadın, tartıştığı kocasının üzerine uyurken kızgın yağ döktü. 13 gün yaşam mücadelesi veren adam hayatını kaybetti. 06.11.2025
İstanbul Üsküdar'da yaşanan olayda, 44 yaşında iki çocuk annesi kadın, tartıştığı kocasının üzerine uyurken kızgın yağ döktü. Vücudunun büyük bölümü yanan adam, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Tutuklanan kadın ise ifadesinde, "Evlendiğim günden beri bana gün yüzü göstermedi. 3 litre yağı kızarttım uyurken üstüne döktüm" dedi. Kızgın yağı kocasının üzerine döktüHabertürk'ün haberine göre, 15 Ekim'de yaşanan olayda, 25 yıllık Sinan Gürsül ile evli olan 2 çocuk annesi Zeynep G., eşiyle tartışma yaşadı. Bu tartışmanın ardından Sinan Gürsül odasına geçerek uyudu. Kadın ise mutfakta ısıttığı yağı kocasının üzerine döktü ve kocasına vurarak kaçtı. Ağır yaralanan adam ise hastaneye kaldırıldı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Sinan Gürsül, 13 gün sonra hayatını kaybetti. Gün yüzü göstermediOlayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Zeynep G.’nin ifadesi ortaya çıktı. Zeynep G. verdiği ifadesinde, “25 yıllık evliyiz. Bir gün, gün yüzü görmedim. Evliliğimizin ilk yıllarından beri beni darp ediyordu. Kaburgalarım kırıldı defalarca tedavi oldum. Ayrılmak istedim ailemle çocuklarımla tehdit etti. Çocuklarım için yıllarca katlandım. Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti. Sonra gidip uyudu” dedi.Zeynep G. olay anını ise şöyle anlattı: "O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar yağ vardı onu kazana doldurup ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım. Sonra da polisler gelip beni aldı."İfadesinde ayrıca eşinin uzun süredir alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını belirten Zeynep G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türki̇ye
