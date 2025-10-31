İbrahim Tatlıses, uzaklaştırma kararı aldırdı: Oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe takıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/ibrahim-tatlises-uzaklastirma-karari-aldirdi-oglu-ahmete-elektronik-kelepce-takildi-1100639014.html
31.10.2025
Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, uzun süredir aralarının açık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı gerginliği mahkeme yoluyla çözüme taşımaya karar verdi.Sabah'ın haberine göre ünlü sanatçı, savcılığa yaptığı başvuruda oğlunun kendisini tehdit ettiğini belirterek koruma ve uzaklaştırma kararı talep etti.Mahkemeden ‘uzaklaştırma’ kararı çıktıSavcılığın yönlendirmesiyle Aile Mahkemesi’nde yapılan değerlendirme sonucu, İbrahim Tatlıses’in başvurusu kabul edildi. Mahkeme, Ahmet Tatlıses’in babasına yaklaşmamasına karar verirken, alınan kararın etkin uygulanabilmesi için elektronik kelepçe uygulamasına gidilmesine hükmetti.Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de 'elektronik izleme cihazı' teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet, babasına yaklaşırsa ekipler anında haberdar olacak.
