Kentucky'de kargo uçağı kazasında can kaybı 11'e yükseldi

Kentucky’de kargo uçağı kazasında can kaybı 11’e yükseldi

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde kalkıştan kısa süre sonra düşen kargo uçağı kazasında ölü sayısı 11'e yükseldi. Uçak enkazından kimsenin... 06.11.2025

ABD’nin Kentucky eyaletinde kalkıştan hemen sonra düşen kargo uçağında hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.Kentucky Valisi Andy Beshear, enkaz alanından kimsenin canlı çıkmasının beklenmediğini ve ölü sayısının 12 olmasını beklediklerini bildirdiKazadan 11 kişi yaralı kurtarılırken, ikisinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Beshear, uçakta tehlikeli kargo taşınmadığını da ifade etti.ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise yaptığı açıklamada, kazanın hava trafik kontrolüyle ilgili olmadığını, mekanik bir arızadan kaynaklandığını belirtti.

