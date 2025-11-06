https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/kanser-tedavisinde-devrim-nanoteknolojiyle-yan-etki-olmadan-20-bin-kat-guclu-ilac-1100789263.html
Kanser tedavisinde devrim: Nanoteknolojiyle yan etki olmadan 20 bin kat güçlü ilaç
Kanser tedavisinde devrim: Nanoteknolojiyle yan etki olmadan 20 bin kat güçlü ilaç
06.11.2025
Kanser tedavisinde devrim: Nanoteknolojiyle yan etki olmadan 20 bin kat güçlü ilaç
ABD’de bilim insanları, klasik bir kemoterapi ilacını nanoteknolojiyle yeniden tasarlayarak 20 bin kat daha etkili ve zararsız hale getirdi. Yeni yöntem, kanser hücrelerini hedef alıyor, sağlıklı dokulara zarar vermiyor.
Northwestern Üniversitesi’nden araştırmacılar, kanser tedavisinde çığır açabilecek bir yeniliğe imza attı. Ekip, yıllardır kullanılan bir kemoterapi ilacını nanoteknolojiyle yeniden yapılandırarak çok daha güçlü, hedefe odaklı ve güvenli hale getirdi. Araştırmayı yöneten Prof. Chad Mirkin, “Tümörleri adeta durdurabiliyoruz. Eğer bu insanlar üzerinde de işe yararsa, kemoterapide yeni bir çağ başlayacak” dedi.
20 bin kat daha etkili, sıfır yan etki
Yeni ilaç, akut miyeloid lösemi (AML) adı verilen agresif bir kan kanseri üzerinde test edildi. Sonuçlar olağanüstü olduğu açıklandı. İlaç, kanser hücrelerine 12 kat daha hızlı ulaştı. 20 bin kat daha güçlü etki gösterdi. Kanserin ilerlemesini 59 kat yavaşlattı. Üstelik bu süreçte hiçbir yan etki gözlemlenmedi.
Bu başarı, ilacın “küresel nükleik asitler (SNA)” adı verilen minik DNA kaplı nanokürelerle yeniden tasarlanması sayesinde elde edildi. Bu küreler, vücuttaki hücreler tarafından doğal olarak tanınıp içeri alınıyor. İçlerine yerleştirilen kemoterapi molekülleri, sadece kanser hücresine ulaştığında aktif hale geliyor.
Fareler üzerinde yapılan deneylerde, bu yeni yöntem kan ve dalakta kanser hücrelerini neredeyse tamamen yok etti. Sağlıklı dokulara ise zarar vermedi. Araştırmacılar, bu sayede kemoterapinin en büyük sorunu olan toksik yan etkilerin ortadan kalkabileceğini söylüyor.
Araştırmacılar şimdi yöntemi daha fazla hayvan üzerinde test ederek insan deneylerine geçmeyi hedefliyor. Çalışma, bilim dünyasında 'nanotıbbın dönüm noktası' olarak görülüyor.