https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/500-bin-konutun-yapilacagi-ilceler-belli-oldu-konut-sayilari-ve-ilcelere-gore-dagilim-aciklandi-1100783428.html

500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu: Konut sayıları ve ilçelere göre dağılım açıklandı

500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu: Konut sayıları ve ilçelere göre dağılım açıklandı

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler belli... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-06T12:06+0300

2025-11-06T12:06+0300

2025-11-06T12:06+0300

türki̇ye

türkiye

i̇stanbul

murat kurum

ankara

i̇zmir

toki̇

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100551053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0a0a2a2ae953132aa62a84c40e6f6e0.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzasıyla valiliklere gönderilen yazıyla, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi süreci başlatıldı.Bakanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmayla, Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan, altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, konut yapımına uygun büyüklükte taşınmazların tespit edilmesi istendi. Ayrıca tarım, orman, sulama bölgesi veya sit alanı gibi koruma kapsamındaki bölgelerin dışında kalan, arazi topoğrafyası bakımından uygun alanlara ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığa iletilmesi talep edildi.81 ilde 500 bin konut yükselecekBakanlığın değerlendirmeleri sonucunda, konut fiyatlarının dengelenmesini ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında illerin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak konut sayıları belirlendi.Konutlar, TOKİ eliyle 2+1 ve 1+1 planında, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun olarak inşa edilecek.En fazla konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya’daProjede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.İl ve ilçe bazlı konut listesi erişime açıldı81 ilde planlanan konut sayıları ve ilçelere göre dağılım, TOKİ’nin resmî başvuru sayfası olan👉 https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/adresinden incelenebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/500-bin-sosyal-konut-projesinde-fiyatlar-aciklandi-1100496414.html

türki̇ye

i̇stanbul

ankara

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇stanbul, murat kurum, ankara, i̇zmir, toki̇, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı