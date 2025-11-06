https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/500-bin-konutun-yapilacagi-ilceler-belli-oldu-konut-sayilari-ve-ilcelere-gore-dagilim-aciklandi-1100783428.html
500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu: Konut sayıları ve ilçelere göre dağılım açıklandı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100551053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0a0a2a2ae953132aa62a84c40e6f6e0.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzasıyla valiliklere gönderilen yazıyla, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi süreci başlatıldı.Bakanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmayla, Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan, altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, konut yapımına uygun büyüklükte taşınmazların tespit edilmesi istendi. Ayrıca tarım, orman, sulama bölgesi veya sit alanı gibi koruma kapsamındaki bölgelerin dışında kalan, arazi topoğrafyası bakımından uygun alanlara ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığa iletilmesi talep edildi.81 ilde 500 bin konut yükselecekBakanlığın değerlendirmeleri sonucunda, konut fiyatlarının dengelenmesini ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında illerin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak konut sayıları belirlendi.Konutlar, TOKİ eliyle 2+1 ve 1+1 planında, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun olarak inşa edilecek.En fazla konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya’daProjede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.İl ve ilçe bazlı konut listesi erişime açıldı81 ilde planlanan konut sayıları ve ilçelere göre dağılım, TOKİ’nin resmî başvuru sayfası olan👉 https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/adresinden incelenebiliyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler belli oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzasıyla valiliklere gönderilen yazıyla, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi süreci başlatıldı.
Bakanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmayla, Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan, altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, konut yapımına uygun büyüklükte taşınmazların tespit edilmesi istendi. Ayrıca tarım, orman, sulama bölgesi veya sit alanı gibi koruma kapsamındaki bölgelerin dışında kalan, arazi topoğrafyası bakımından uygun alanlara ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığa iletilmesi talep edildi.
81 ilde 500 bin konut yükselecek
Bakanlığın değerlendirmeleri sonucunda, konut fiyatlarının dengelenmesini ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında illerin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak konut sayıları belirlendi.
Konutlar, TOKİ eliyle 2+1 ve 1+1 planında, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun olarak inşa edilecek.
En fazla konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya’da
Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.
İstanbul’da 100 bin konutun Asya ve Avrupa yakalarında farklı bölgelerde yükseleceği bildirildi.
Ankara’da 30 bin 823 konut
, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Sincan, Pursaklar ve Polatlı başta olmak üzere 21 ilçede
inşa edilecek.
İzmir’de 21 bin 20 konut
, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Foça, Kemalpaşa ve Seferihisar ilçelerinde yapılacak.
Bursa’da 17 bin 225 konut
, Nilüfer, Mudanya, İnegöl, Gemlik ve Orhangazi gibi ilçelere dağılacak.
Konya’da ise 15 bin konut
, 30’dan fazla ilçede hayata geçirilecek.
İl ve ilçe bazlı konut listesi erişime açıldı
81 ilde planlanan konut sayıları ve ilçelere göre dağılım, TOKİ’nin resmî başvuru sayfası
olan
👉 https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/
adresinden incelenebiliyor.