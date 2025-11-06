https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/irakli-askeri-uzman-abdnin-fuze-testleri-rusyanin-ileri-teknoloji-silahlariyla-ilgili-endiselerini-1100801541.html

Iraklı askeri uzman: ABD'nin füze testleri, Rusya’nın ileri teknoloji silahlarıyla ilgili endişelerini yansıtıyor

Iraklı askeri uzman Adnan el-Kinani, ABD'nin füze testlerinin yalnızca caydırıcılık amacı gütmediğini, bunun arkasında Rusya’nın gelişen yüksek hassasiyetli... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101500/75/1015007512_0:91:1200:766_1920x0_80_0_0_f1cc7be7b079a0230aeb3c9b43dcaa02.jpg

Iraklı askeri uzman Adnan el-Kinani, ABD’nin son füze testlerini Sputnik’e değerlendirdi. Iraklı uzman, Washington’un bu tür testlerin sadece caydırıcı bir gösteri olmadığını, esasen Rusya'nın yüksek hassasiyetli silahlar geliştirmedeki ilerlemesinden duyduğu kaygıların bir yansıması olduğunu belirterek, şunları ifade etti:El kinani ayrıca, ABD’nin küresel hegemonyasını korumak için Rusya’yı zayıflatma çabalarının, Moskova’yı daha fazla varoluşsal bir mücadeleye iteceğini ve bunun sonucunda Rusya’nın nükleer eşitlik üzerinden yeni bir güç dengesi yaratmak ve uluslararası etki haritasını yeniden çizmek amacıyla Çin, Kuzey Kore ve İran ile ittifaklarını güçlendireceğini vurguladı.

