Iraklı askeri uzman: ABD'nin füze testleri, Rusya’nın ileri teknoloji silahlarıyla ilgili endişelerini yansıtıyor
Iraklı askeri uzman: ABD'nin füze testleri, Rusya’nın ileri teknoloji silahlarıyla ilgili endişelerini yansıtıyor
06.11.2025
Iraklı askeri uzman Adnan el-Kinani, ABD’nin son füze testlerini Sputnik’e değerlendirdi. Iraklı uzman, Washington’un bu tür testlerin sadece caydırıcı bir gösteri olmadığını, esasen Rusya'nın yüksek hassasiyetli silahlar geliştirmedeki ilerlemesinden duyduğu kaygıların bir yansıması olduğunu belirterek, şunları ifade etti:El kinani ayrıca, ABD’nin küresel hegemonyasını korumak için Rusya’yı zayıflatma çabalarının, Moskova’yı daha fazla varoluşsal bir mücadeleye iteceğini ve bunun sonucunda Rusya’nın nükleer eşitlik üzerinden yeni bir güç dengesi yaratmak ve uluslararası etki haritasını yeniden çizmek amacıyla Çin, Kuzey Kore ve İran ile ittifaklarını güçlendireceğini vurguladı.
abd, nükleer silah denemesi, washington, rusya, moskova, çin, i̇ran, kuzey kore
abd, nükleer silah denemesi, washington, rusya, moskova, çin, i̇ran, kuzey kore

Iraklı askeri uzman: ABD'nin füze testleri, Rusya’nın ileri teknoloji silahlarıyla ilgili endişelerini yansıtıyor

21:00 06.11.2025
Iraklı askeri uzman Adnan el-Kinani, ABD'nin füze testlerinin yalnızca caydırıcılık amacı gütmediğini, bunun arkasında Rusya’nın gelişen yüksek hassasiyetli silahlar konusunda kaygıların bulunduğunu belirtti.
Iraklı askeri uzman Adnan el-Kinani, ABD’nin son füze testlerini Sputnik’e değerlendirdi. Iraklı uzman, Washington’un bu tür testlerin sadece caydırıcı bir gösteri olmadığını, esasen Rusya'nın yüksek hassasiyetli silahlar geliştirmedeki ilerlemesinden duyduğu kaygıların bir yansıması olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
ABD, Rusya'nın geliştirdiği bu yeni nesil silahların, Amerikan ve Batılı silahlarla kıyaslandığında daha üstün olduğunu fark etmiş durumda.
Nükleer silahların mevcut çatışmalara dahil olması, dünya için son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Nükleer faktörün devreye girmesi, kuşkusuz olayların tehlikeli bir şekilde ilerlemesine işaret eder. Böyle bir davranış, dünya halkları için büyük maliyetleri olacak büyük bir savaşa yol açabilir.
El kinani ayrıca, ABD’nin küresel hegemonyasını korumak için Rusya’yı zayıflatma çabalarının, Moskova’yı daha fazla varoluşsal bir mücadeleye iteceğini ve bunun sonucunda Rusya’nın nükleer eşitlik üzerinden yeni bir güç dengesi yaratmak ve uluslararası etki haritasını yeniden çizmek amacıyla Çin, Kuzey Kore ve İran ile ittifaklarını güçlendireceğini vurguladı.
