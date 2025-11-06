https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/filistinli-uzman-abdnin-fuze-testleri-karari-rusyaya-askeri-bir-mesaj-1100800810.html
Filistinli uzman: ABD’nin füze testleri kararı Rusya'ya askeri bir mesaj
Filistinli uzman: ABD’nin füze testleri kararı Rusya'ya askeri bir mesaj
Sputnik Türkiye
Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Taufiq Taame, ABD’nin nükleer füze testleri kararının, Rusya'ya güçlü bir askeri mesaj vermeye yönelik bir strateji... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T20:10+0300
2025-11-06T20:10+0300
2025-11-06T20:08+0300
dünya
abd
nükleer silah denemesi
rusya
washington
avrupa
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101555/62/1015556297_0:0:1198:674_1920x0_80_0_0_69a9b19f58484e84101cd1ceadce9a5d.jpg
Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Taufiq Taame, ABD’nin nükleer silah testleri kararına ilişkin Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Washington'un bu adımlarla Rusya’ya, ABD’nin hala önemli bir füze kapasitesine sahip olduğunu gösterme amacında olduğunu vurguladı.Taame, ABD’nin bu tür askeri gösterilerinin, Rusya gibi bir süper güce karşı etkisiz olduğunu belirterek, “Rusya’nın güçlü ve modern füze cephaneliği karşısında Amerikan gösterileri etkisiz kalır. Moskova, ulusal güvenliğini korumak için kendi savunma silahlarını geliştirme hakkına sahiptir” dedi.ABD'nin atacağı adımların dünya barışı için büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Filistinli uzman, “Washington’un bu tür eylemleri gerçekleştirmeden önce daha dikkatli düşünmesi gerekiyor. Dünya istikrara ve huzura ihtiyaç duyuyor, yeni çatışmalara değil” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/nukleer-gozlemci-uyardi-abdnin-testleri-baslatmasi-zincirleme-bir-tepkiyi-tetikleyebilir-1100799176.html
rusya
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101555/62/1015556297_174:0:1198:768_1920x0_80_0_0_d2ad586e5621cee34258061cdad53443.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, nükleer silah denemesi, rusya, washington, avrupa, vladimir putin
abd, nükleer silah denemesi, rusya, washington, avrupa, vladimir putin
Filistinli uzman: ABD’nin füze testleri kararı Rusya'ya askeri bir mesaj
Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Taufiq Taame, ABD’nin nükleer füze testleri kararının, Rusya'ya güçlü bir askeri mesaj vermeye yönelik bir strateji olduğunu belirtti.
Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Taufiq Taame, ABD’nin nükleer silah testleri kararına ilişkin Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Washington'un bu adımlarla Rusya’ya, ABD’nin hala önemli bir füze kapasitesine sahip olduğunu gösterme amacında olduğunu vurguladı.
ABD’nin bu eylemleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı oluşturmayı amaçlıyor ve özellikle Amerikan lobi grupları ve Avrupa ülkelerinin Moskova'yı Ukrayna ile küresel barışın çıkarlarına hizmet etmeyen bir anlaşmaya zorlama arzusundan kaynaklanıyor.
Taame, ABD’nin bu tür askeri gösterilerinin, Rusya gibi bir süper güce karşı etkisiz olduğunu belirterek, “Rusya’nın güçlü ve modern füze cephaneliği karşısında Amerikan gösterileri etkisiz kalır. Moskova, ulusal güvenliğini korumak için kendi savunma silahlarını geliştirme hakkına sahiptir” dedi.
ABD'nin atacağı adımların dünya barışı için büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Filistinli uzman, “Washington’un bu tür eylemleri gerçekleştirmeden önce daha dikkatli düşünmesi gerekiyor. Dünya istikrara ve huzura ihtiyaç duyuyor, yeni çatışmalara değil” şeklinde konuştu.