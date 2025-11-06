https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/filistinli-uzman-abdnin-fuze-testleri-karari-rusyaya-askeri-bir-mesaj-1100800810.html

Filistinli uzman: ABD’nin füze testleri kararı Rusya'ya askeri bir mesaj

Filistinli uzman: ABD’nin füze testleri kararı Rusya'ya askeri bir mesaj

Sputnik Türkiye

Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Taufiq Taame, ABD’nin nükleer füze testleri kararının, Rusya'ya güçlü bir askeri mesaj vermeye yönelik bir strateji... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-06T20:10+0300

2025-11-06T20:10+0300

2025-11-06T20:08+0300

dünya

abd

nükleer silah denemesi

rusya

washington

avrupa

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101555/62/1015556297_0:0:1198:674_1920x0_80_0_0_69a9b19f58484e84101cd1ceadce9a5d.jpg

Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Taufiq Taame, ABD’nin nükleer silah testleri kararına ilişkin Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Washington'un bu adımlarla Rusya’ya, ABD’nin hala önemli bir füze kapasitesine sahip olduğunu gösterme amacında olduğunu vurguladı.Taame, ABD’nin bu tür askeri gösterilerinin, Rusya gibi bir süper güce karşı etkisiz olduğunu belirterek, “Rusya’nın güçlü ve modern füze cephaneliği karşısında Amerikan gösterileri etkisiz kalır. Moskova, ulusal güvenliğini korumak için kendi savunma silahlarını geliştirme hakkına sahiptir” dedi.ABD'nin atacağı adımların dünya barışı için büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Filistinli uzman, “Washington’un bu tür eylemleri gerçekleştirmeden önce daha dikkatli düşünmesi gerekiyor. Dünya istikrara ve huzura ihtiyaç duyuyor, yeni çatışmalara değil” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/nukleer-gozlemci-uyardi-abdnin-testleri-baslatmasi-zincirleme-bir-tepkiyi-tetikleyebilir-1100799176.html

rusya

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, nükleer silah denemesi, rusya, washington, avrupa, vladimir putin