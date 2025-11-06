Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/filistinli-uzman-abdnin-fuze-testleri-karari-rusyaya-askeri-bir-mesaj-1100800810.html
Filistinli uzman: ABD’nin füze testleri kararı Rusya'ya askeri bir mesaj
Filistinli uzman: ABD’nin füze testleri kararı Rusya'ya askeri bir mesaj
Sputnik Türkiye
Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Taufiq Taame, ABD’nin nükleer füze testleri kararının, Rusya'ya güçlü bir askeri mesaj vermeye yönelik bir strateji... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T20:10+0300
2025-11-06T20:08+0300
dünya
abd
nükleer silah denemesi
rusya
washington
avrupa
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101555/62/1015556297_0:0:1198:674_1920x0_80_0_0_69a9b19f58484e84101cd1ceadce9a5d.jpg
Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Taufiq Taame, ABD’nin nükleer silah testleri kararına ilişkin Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Washington'un bu adımlarla Rusya’ya, ABD’nin hala önemli bir füze kapasitesine sahip olduğunu gösterme amacında olduğunu vurguladı.Taame, ABD’nin bu tür askeri gösterilerinin, Rusya gibi bir süper güce karşı etkisiz olduğunu belirterek, “Rusya’nın güçlü ve modern füze cephaneliği karşısında Amerikan gösterileri etkisiz kalır. Moskova, ulusal güvenliğini korumak için kendi savunma silahlarını geliştirme hakkına sahiptir” dedi.ABD'nin atacağı adımların dünya barışı için büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Filistinli uzman, “Washington’un bu tür eylemleri gerçekleştirmeden önce daha dikkatli düşünmesi gerekiyor. Dünya istikrara ve huzura ihtiyaç duyuyor, yeni çatışmalara değil” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/nukleer-gozlemci-uyardi-abdnin-testleri-baslatmasi-zincirleme-bir-tepkiyi-tetikleyebilir-1100799176.html
rusya
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101555/62/1015556297_174:0:1198:768_1920x0_80_0_0_d2ad586e5621cee34258061cdad53443.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, nükleer silah denemesi, rusya, washington, avrupa, vladimir putin
abd, nükleer silah denemesi, rusya, washington, avrupa, vladimir putin

Filistinli uzman: ABD’nin füze testleri kararı Rusya'ya askeri bir mesaj

20:10 06.11.2025
© AFP 2023Nükleer silah
Nükleer silah - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© AFP 2023
Abone ol
Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Taufiq Taame, ABD’nin nükleer füze testleri kararının, Rusya'ya güçlü bir askeri mesaj vermeye yönelik bir strateji olduğunu belirtti.
Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Taufiq Taame, ABD’nin nükleer silah testleri kararına ilişkin Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Washington'un bu adımlarla Rusya’ya, ABD’nin hala önemli bir füze kapasitesine sahip olduğunu gösterme amacında olduğunu vurguladı.

ABD’nin bu eylemleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı oluşturmayı amaçlıyor ve özellikle Amerikan lobi grupları ve Avrupa ülkelerinin Moskova'yı Ukrayna ile küresel barışın çıkarlarına hizmet etmeyen bir anlaşmaya zorlama arzusundan kaynaklanıyor.

Taame, ABD’nin bu tür askeri gösterilerinin, Rusya gibi bir süper güce karşı etkisiz olduğunu belirterek, “Rusya’nın güçlü ve modern füze cephaneliği karşısında Amerikan gösterileri etkisiz kalır. Moskova, ulusal güvenliğini korumak için kendi savunma silahlarını geliştirme hakkına sahiptir” dedi.
ABD'nin atacağı adımların dünya barışı için büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Filistinli uzman, “Washington’un bu tür eylemleri gerçekleştirmeden önce daha dikkatli düşünmesi gerekiyor. Dünya istikrara ve huzura ihtiyaç duyuyor, yeni çatışmalara değil” şeklinde konuştu.
US Air Force - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
DÜNYA
Nükleer gözlemci uyardı: 'ABD'nin testleri başlatması zincirleme bir tepkiyi tetikleyebilir'
18:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала