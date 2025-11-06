Türkiye
İngiltere'de 2 mahkum yanlışlıkla salındı, polis geniş çaplı arama başlattı
İngiltere'de 2 mahkum yanlışlıkla salındı, polis geniş çaplı arama başlattı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de polis, geçen hafta Londra'daki cezaevinden yanlışlıkla serbest bırakılan iki mahkumu arıyor. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
İngiltere'de polis, cezaevinden yanlışlıkla bırakılan iki mahkumu aramaya devam ediyor. Brahim Kaddour-Cherif, 29 Ekim'de Wandsworth Hapishanesi'nden ve William Smith ise birkaç gün sonra 3 Kasım'da yanlışlıkla serbest bırakılmıştı.Polisten dün yapılan açıklamada "Cherif'in kayıtlı bir cinsel suçlu olduğuna dair haberin farkındayız ve bunun doğru olduğunu teyit edebiliriz. Kasım 2024'te, aynı yılın Mart ayında yaşanan bir olayla ilgili olarak müstehcen teşhir suçundan hüküm giydi" ifadelerini kullandı.Edinilen bilgiye göre, Smith'in mahkemede 'hapis cezası yerine ertelenmiş hapis cezası' aldığının yanlışlıkla yazıldığı belirtiliyor. Son rakamlara göre, İngiltere ve Galler'de Mart 2025'e kadar olan yılda yaklaşık 262 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı, bu sayının bir önceki yıl 115 olduğu belirtildi.
