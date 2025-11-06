https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/ingilterede-2-mahkum-yanlislikla-salindi-polis-genis-capli-arama-baslatti-1100784871.html

İngiltere'de 2 mahkum yanlışlıkla salındı, polis geniş çaplı arama başlattı

İngiltere'de 2 mahkum yanlışlıkla salındı, polis geniş çaplı arama başlattı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de polis, geçen hafta Londra'daki cezaevinden yanlışlıkla serbest bırakılan iki mahkumu arıyor. 06.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-06T12:34+0300

2025-11-06T12:34+0300

2025-11-06T12:34+0300

dünya

londra

hapis

hapis cezası

i̇ngiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100786033_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7f65895b7615adb266b41715c90dd3ad.png

İngiltere'de polis, cezaevinden yanlışlıkla bırakılan iki mahkumu aramaya devam ediyor. Brahim Kaddour-Cherif, 29 Ekim'de Wandsworth Hapishanesi'nden ve William Smith ise birkaç gün sonra 3 Kasım'da yanlışlıkla serbest bırakılmıştı.Polisten dün yapılan açıklamada "Cherif'in kayıtlı bir cinsel suçlu olduğuna dair haberin farkındayız ve bunun doğru olduğunu teyit edebiliriz. Kasım 2024'te, aynı yılın Mart ayında yaşanan bir olayla ilgili olarak müstehcen teşhir suçundan hüküm giydi" ifadelerini kullandı.Edinilen bilgiye göre, Smith'in mahkemede 'hapis cezası yerine ertelenmiş hapis cezası' aldığının yanlışlıkla yazıldığı belirtiliyor. Son rakamlara göre, İngiltere ve Galler'de Mart 2025'e kadar olan yılda yaklaşık 262 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı, bu sayının bir önceki yıl 115 olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/yanlislikla-10-yil-hapis-yatan-adam-tahliye-oldu-brown-50-milyon-dolar-tazminat-alacak-1087882198.html

londra

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

londra, hapis, hapis cezası, i̇ngiltere