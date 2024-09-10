https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/yanlislikla-10-yil-hapis-yatan-adam-tahliye-oldu-brown-50-milyon-dolar-tazminat-alacak-1087882198.html

Yanlışlıkla 10 yıl hapis yatan adam tahliye oldu: Brown '50 milyon dolar' tazminat alacak

Yanlışlıkla 10 yıl hapis yatan adam tahliye oldu: Brown '50 milyon dolar' tazminat alacak

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago eyaletinde 18 yaşında cinayetten hüküm giyerek cezaevine giren Marcel Brown, yaklaşık 10 yıl sonra 2018'de suçsuz... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T23:12+0300

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ABD'de suçsuz yere cinayetten 10 yıl hapis yatan Marcel Brown'a 50 milyon dolar tazminat ödenecek.Amerika Birleşik Devletleri Chicago eyaletinde 18 yaşında işlemediği cinayetten 10 yıl boyunca hapis yatan Marcel Brown yanlışlıkla yattığı tespit edilince 2018 yılında tahliye oldu. Tahliye sonrası avukatı ile mahkemeye dava açan Brown'a 50 milyon dolar tazminat ödeneceği bildirildi.'Yanlış ifade vermeye zorlandı'Brown'un avukatı anayasal haklarının ihlal edildiğini ve gözaltı sürecinde ailesi ile görüştürülmeyen müvekkilinin bir gün boyunca sorguda kaldığını ifade etti. Brown'a sorguda polislerin yanlış ifade vermeye zorladığı avukatı tarafından açıklandı.'Adalet sonunda yerini buldu'Rekor tazminata hak kazanan Marcel Brown "Ailem ve benim için adalet sonunda yerini buldu" dedi.

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