Yanlışlıkla 10 yıl hapis yatan adam tahliye oldu: Brown '50 milyon dolar' tazminat alacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bu trajediyi gerçek anlamda soruşturabilirsek, belki çocukların kurtuluşunu sağlayabiliriz'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yeni eğitim döneminde dini eğitime odaklanan bir tablo ile karşı karşıyayız’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinan Meydan, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nu anlattı
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda artan kayıp çocuk vakaları..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Merdiven altı' sağlık sistemlerinin riskleri: 'Alternatif tıp lafını reddediyoruz. Aşının alternatifi yoktur'
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Batı dışı dünya, Batı’nın Rusya ile ilgili tezlerini desteklemiyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
'Bu tür olaylarda yüzde 85 aile sorumlu çıkıyor'
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
19:16
7 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
19:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
19:38
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’da turiste vergi geliyor
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
20:05
1 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
20:31
3 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
20:42
2 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
20:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıp çocuklarla ilgili verilere 2016’dan beri ulaşılamıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Narin cinayetinde gizli tanık Nevzat tehdit mi edildi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kuaför Sabit Akkaya stüdyo konuğumuz
12:05
83 dk
HABER MASASI
Son zamanlar Türkiye'de artan çoçuk cinayetleri...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: OVP'ye göre 2028'de 3 bin dolar fakirleşeceğiz
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Türkiye, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne Suriye'nin onayı olmadan çağrıldı'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
2 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:32
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/yanlislikla-10-yil-hapis-yatan-adam-tahliye-oldu-brown-50-milyon-dolar-tazminat-alacak-1087882198.html
Yanlışlıkla 10 yıl hapis yatan adam tahliye oldu: Brown '50 milyon dolar' tazminat alacak
Yanlışlıkla 10 yıl hapis yatan adam tahliye oldu: Brown '50 milyon dolar' tazminat alacak
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago eyaletinde 18 yaşında cinayetten hüküm giyerek cezaevine giren Marcel Brown, yaklaşık 10 yıl sonra 2018'de suçsuz... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T23:12+0300
2024-09-10T23:12+0300
dünya
abd
hapis
hapis cezası
hapis istemi
ömür boyu hapis
hapishane
cezaevi
af
genel af
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/13/1043845100_0:4:1601:904_1920x0_80_0_0_db67913ec2ac7c358f6836a1f7d40357.jpg
ABD'de suçsuz yere cinayetten 10 yıl hapis yatan Marcel Brown'a 50 milyon dolar tazminat ödenecek.Amerika Birleşik Devletleri Chicago eyaletinde 18 yaşında işlemediği cinayetten 10 yıl boyunca hapis yatan Marcel Brown yanlışlıkla yattığı tespit edilince 2018 yılında tahliye oldu. Tahliye sonrası avukatı ile mahkemeye dava açan Brown'a 50 milyon dolar tazminat ödeneceği bildirildi.'Yanlış ifade vermeye zorlandı'Brown'un avukatı anayasal haklarının ihlal edildiğini ve gözaltı sürecinde ailesi ile görüştürülmeyen müvekkilinin bir gün boyunca sorguda kaldığını ifade etti. Brown'a sorguda polislerin yanlış ifade vermeye zorladığı avukatı tarafından açıklandı.'Adalet sonunda yerini buldu'Rekor tazminata hak kazanan Marcel Brown "Ailem ve benim için adalet sonunda yerini buldu" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/iki-yolcu-ucagi-pistte-birbiriyle-carpisti-1087880240.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/13/1043845100_192:0:1397:904_1920x0_80_0_0_c03ad28d782ec5b0984959b6dc23db2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, hapis, hapis cezası, hapis istemi, ömür boyu hapis, hapishane, cezaevi, af, genel af, tazminat, tazminat davası, manevi tazminat
abd, hapis, hapis cezası, hapis istemi, ömür boyu hapis, hapishane, cezaevi, af, genel af, tazminat, tazminat davası, manevi tazminat

Yanlışlıkla 10 yıl hapis yatan adam tahliye oldu: Brown '50 milyon dolar' tazminat alacak

23:12 10.09.2024
© AAHapishane
Hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© AA
Abone ol
Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago eyaletinde 18 yaşında cinayetten hüküm giyerek cezaevine giren Marcel Brown, yaklaşık 10 yıl sonra 2018'de suçsuz olduğu anlaşılınca tahliye edildi. Brown, mahkemeye açtığı dava sonucunda 50 milyon dolar tazminata hak kazandı.
ABD'de suçsuz yere cinayetten 10 yıl hapis yatan Marcel Brown'a 50 milyon dolar tazminat ödenecek.
Amerika Birleşik Devletleri Chicago eyaletinde 18 yaşında işlemediği cinayetten 10 yıl boyunca hapis yatan Marcel Brown yanlışlıkla yattığı tespit edilince 2018 yılında tahliye oldu. Tahliye sonrası avukatı ile mahkemeye dava açan Brown'a 50 milyon dolar tazminat ödeneceği bildirildi.

'Yanlış ifade vermeye zorlandı'

Brown'un avukatı anayasal haklarının ihlal edildiğini ve gözaltı sürecinde ailesi ile görüştürülmeyen müvekkilinin bir gün boyunca sorguda kaldığını ifade etti. Brown'a sorguda polislerin yanlış ifade vermeye zorladığı avukatı tarafından açıklandı.

'Adalet sonunda yerini buldu'

Rekor tazminata hak kazanan Marcel Brown "Ailem ve benim için adalet sonunda yerini buldu" dedi.
uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
DÜNYA
ABD'de iki yolcu uçağı pistte birbiriyle çarpıştı
21:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала