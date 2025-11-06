https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/fatih-urekin-son-durumu-prof-dr-osman-muftuoglu-acikladi-1100778135.html
Yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in sağlığında yeni bir gelişme yaşandı. 22 gündür yoğun bakımda uyutulan sanatçının, kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı belirtildi.Fatih Ürek'in bu durumunu değerlendiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Ürek'in kısa süreli göz hareketlerinin reflekse dayalı olabileceğini belirtti. Müftüoğlu "Bu tür refleksler, hastanın bilinç kazanması anlamına gelmez ancak nörolojik açıdan olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçen hafta evinde kahvaltı yaptığı sırada rahatsızlanmıştı. Kalp krizi geçiren ünlü sanatçının kalbi durmuş ve 20 dakika süren müdahalenin ardından kalbi çalıştırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Ürek'in doktorları kalbiyle ilgili sorun kalmadığını ama beyninin bu süreçte oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerinin olduğunu açıklamıştı.
Fatih Ürek'in son durumu: Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı
Kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ürek'in son durumunu değerlendiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, ünlü şarkıcının durumunda iyileşme belirtisi olduğunu açıkladı.
Yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in sağlığında yeni bir gelişme yaşandı. 22 gündür yoğun bakımda uyutulan sanatçının, kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı belirtildi.
Fatih Ürek'in bu durumunu değerlendiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Ürek'in kısa süreli göz hareketlerinin reflekse dayalı olabileceğini belirtti.
Müftüoğlu "Bu tür refleksler, hastanın bilinç kazanması anlamına gelmez ancak nörolojik açıdan olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçen hafta evinde kahvaltı yaptığı sırada rahatsızlanmıştı. Kalp krizi geçiren ünlü sanatçının kalbi durmuş ve 20 dakika süren müdahalenin ardından kalbi çalıştırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Ürek'in doktorları kalbiyle ilgili sorun kalmadığını ama beyninin bu süreçte oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerinin olduğunu açıklamıştı.