Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/fatih-urekin-son-durumu-prof-dr-osman-muftuoglu-acikladi-1100778135.html
Fatih Ürek'in son durumu: Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı
Fatih Ürek'in son durumu: Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı
Sputnik Türkiye
Kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ürek'in son durumunu değerlendiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, ünlü şarkıcının... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T08:21+0300
2025-11-06T08:21+0300
yaşam
fatih ürek
osman müftüoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100214317_2:0:637:357_1920x0_80_0_0_f2ea588788fe71baf78f6198972214bb.jpg
Yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in sağlığında yeni bir gelişme yaşandı. 22 gündür yoğun bakımda uyutulan sanatçının, kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı belirtildi.Fatih Ürek'in bu durumunu değerlendiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Ürek'in kısa süreli göz hareketlerinin reflekse dayalı olabileceğini belirtti. Müftüoğlu "Bu tür refleksler, hastanın bilinç kazanması anlamına gelmez ancak nörolojik açıdan olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçen hafta evinde kahvaltı yaptığı sırada rahatsızlanmıştı. Kalp krizi geçiren ünlü sanatçının kalbi durmuş ve 20 dakika süren müdahalenin ardından kalbi çalıştırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Ürek'in doktorları kalbiyle ilgili sorun kalmadığını ama beyninin bu süreçte oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerinin olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/fatih-urek-kalp-krizi-gecirdi-yogun-bakimda-1100203194.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100214317_82:0:558:357_1920x0_80_0_0_a4b4223b0766909b15224798459d7fa6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatih ürek, osman müftüoğlu
fatih ürek, osman müftüoğlu

Fatih Ürek'in son durumu: Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı

08:21 06.11.2025
Fatih Ürek
Fatih Ürek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
Abone ol
Kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ürek'in son durumunu değerlendiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, ünlü şarkıcının durumunda iyileşme belirtisi olduğunu açıkladı.
Yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in sağlığında yeni bir gelişme yaşandı. 22 gündür yoğun bakımda uyutulan sanatçının, kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı belirtildi.
Fatih Ürek'in bu durumunu değerlendiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Ürek'in kısa süreli göz hareketlerinin reflekse dayalı olabileceğini belirtti.
Müftüoğlu "Bu tür refleksler, hastanın bilinç kazanması anlamına gelmez ancak nörolojik açıdan olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçen hafta evinde kahvaltı yaptığı sırada rahatsızlanmıştı. Kalp krizi geçiren ünlü sanatçının kalbi durmuş ve 20 dakika süren müdahalenin ardından kalbi çalıştırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Ürek'in doktorları kalbiyle ilgili sorun kalmadığını ama beyninin bu süreçte oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerinin olduğunu açıklamıştı.
Fatih Ürek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
YAŞAM
Ünlü sarkıcı ve sunucu Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: 20 dakika boyunca kalbi durdu
15 Ekim, 13:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала