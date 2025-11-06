Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Erdoğan'dan Özel açıklaması: Hezeyanlarını ülkemiz siyaseti adına hicap duyarak takip ettim
Erdoğan'dan Özel açıklaması: Hezeyanlarını ülkemiz siyaseti adına hicap duyarak takip ettim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesine gençlerin yoğun ilgisinden bahsetti ve "Gençlerimize günde 2 öğün çorba ikram ediyoruz, 15 çeşit içecek ve... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı”nda konuştu. Erdoğan buradaki konuşmasında Milet Kütüphanesi'ne olan ilgiden bahsetti.'2 öğün çorba ve kek ikram ediyoruz'Özgür Özel'e eleştiriCHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Akın Gürlek ile ilgili iddialarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hicap duyarak takip ettim' ifadelerini kullandı:
erdoğan, özgür özel, erdoğan akın gürlek, özgür özel erdoğan, erdoğan millet kütüphanesi
14:44 06.11.2025 (güncellendi: 15:46 06.11.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesine gençlerin yoğun ilgisinden bahsetti ve "Gençlerimize günde 2 öğün çorba ikram ediyoruz, 15 çeşit içecek ve keklerimizi yine ücretsiz olarak genç evlatlarımıza sunuyoruz." dedi. Erdoğan Özgür Özel'e ilişkin ise "Dün ana muhalefet partisi Genel Başkanı'nın hezeyanlarını hicap duyarak takip ettim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı”nda konuştu. Erdoğan buradaki konuşmasında Milet Kütüphanesi'ne olan ilgiden bahsetti.

'2 öğün çorba ve kek ikram ediyoruz'

'Geçtiğimiz sene 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladık. Okul öncesinden doktora sonrası düzeye kadar eğitim kurumlarımızla, kütüphanelerimizle, gençlik merkezlerimizle çıtayı her geçen gün daha yükseğe taşıyoruz. Bu yıl ekim itibarıyla 8.5 milyon ziyaretçiyi Millet Kütüphanesinde misafir ettik. Liseli ve üniversiteli gençlerin kütüphanemize ilgisi yoğun. Biz de burada okuyan sınavlara hazırlanan gençlerimize günde 2 öğün çorba ikram ediyoruz, 15 çeşit içecek ve keklerimizi yine ücretsiz olarak genç evlatlarımıza sunuyoruz. Bu yıl 5 milyon 927 bin ücretsiz ikramda bulunduk"

Özgür Özel'e eleştiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Akın Gürlek ile ilgili iddialarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hicap duyarak takip ettim' ifadelerini kullandı:

Siyasetçiler olarak saldırı karşısında itibar korumamız gerekiyor. Dün ana muhalefet partisi Genel Başkanı'nın hezeyanlarını hem kendi partisi hem de ülkemiz siyaseti adına inanın hicap duyarak takip ettim. Konuşan, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı belli değil. Türkiye böyle bir üslubu hak etmiyor. Zihin fukara olunca akıl ukala olur, dilinde freni boşalır. Bakın üzülerek söylüyorum zihni ile dili arasındaki bağ kopmuş, zavallı bir şahıs var. Bu zat gün aşırı söylediği yalanlarla giderek saldırgan hale geliyor.

CHP Genel Başkanı Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Dün, 21:39
