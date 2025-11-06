Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/edirnekapi-duragindaki-metrobuste-cikan-yangin-sonduruldu-1100802402.html
Edirnekapı durağındaki metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Edirnekapı durağındaki metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Edirnekapı durağındaki metrobüste çıkan yangın iftaiye ekiplerince söndürüldü. Yangını fark edne şoför yolcuları araçtan indirdi. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T23:10+0300
2025-11-06T23:10+0300
türki̇ye
eyüpsultan
edirnekapı
zincirlikuyu
metrobüs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100802485_0:112:2156:1325_1920x0_80_0_0_bd90e817d226cfce526af1fa9cc10e81.jpg
İstanbul Eyüpsultan'da, Edirnekapı durağında Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.Motor kısmı yanan metrobüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/bes-kisi-yasamini-yitirmisti-makarna-fabrikasindaki-yanginin-nedeni-toz-cikti-1100700702.html
türki̇ye
eyüpsultan
edirnekapı
zincirlikuyu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100802485_120:0:2036:1437_1920x0_80_0_0_fb7ded90b7b719e98f8729675677b108.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eyüpsultan, edirnekapı, zincirlikuyu, metrobüs
eyüpsultan, edirnekapı, zincirlikuyu, metrobüs

Edirnekapı durağındaki metrobüste çıkan yangın söndürüldü

23:10 06.11.2025
© AA / AAİstanbul Eyüpsultan'da, metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Eyüpsultan'da, metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© AA / AA
Abone ol
İstanbul'da Edirnekapı durağındaki metrobüste çıkan yangın iftaiye ekiplerince söndürüldü. Yangını fark edne şoför yolcuları araçtan indirdi.
İstanbul Eyüpsultan'da, Edirnekapı durağında Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.
Motor kısmı yanan metrobüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü.
Sakarya'daki makarna fabrikasında patlama: 20'den fazla yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2025
TÜRKİYE
Beş kişi yaşamını yitirmişti: Makarna fabrikasındaki yangının nedeni 'toz' çıktı
3 Kasım, 14:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала