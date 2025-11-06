https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/edirnekapi-duragindaki-metrobuste-cikan-yangin-sonduruldu-1100802402.html
Edirnekapı durağındaki metrobüste çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da Edirnekapı durağındaki metrobüste çıkan yangın iftaiye ekiplerince söndürüldü. Yangını fark edne şoför yolcuları araçtan indirdi. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Eyüpsultan'da, Edirnekapı durağında Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.Motor kısmı yanan metrobüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü.
