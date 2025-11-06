Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/cumhurbaskani-erdogandan-ozgur-ozele-500-bin-tllik-tazminat-davasi-1100796132.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Ümraniye'deki mitingde yaptığı konuşma nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. 06.11.2025
2025-11-06T16:27+0300
2025-11-06T16:32+0300
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Ümraniye mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.Cumhurbaşkanı avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını bildirdi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz edilir."
16:27 06.11.2025 (güncellendi: 16:32 06.11.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Ümraniye'deki mitingde yaptığı konuşma nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Ümraniye mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

Cumhurbaşkanı avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını bildirdi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz edilir."
