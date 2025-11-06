https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/banu-alkanin-aci-gunu-pirlantam-dedigi-kardesini-son-yolculuguna-ugurladi-1100791725.html
Banu Alkan'ın acı günü: 'Pırlantam' dediği kardeşini son yolculuğuna uğurladı
Türk sinemasının ünlü isimlerinden Banu Alkan, trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşini gözyaşlarıyla uğurladı. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Banu Alkan, trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşi Osman Alkan'ı son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı. Alkan cenazede, "Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim" diyerek ağladı. Meleğimi kaybettim diyerek ağladıTrafik kazasında hayatını kaybeden kardeşinin cenaze törenine katılan Banu Alkan gözyaşlarını tutamadı. Alkan duygularını ise "Pırlantamdı benim. Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim. Dünyada en büyük koruyucumu kaybettim" diyerek anlattıKardeşiyle iki gün önce telefonla görüştüğünü anlatan Alkan, "İki gün önce 'Ablacığım gel, gel'. 'Söz veriyorum, geliyorum' dedim. Hem özledim hem Altınoluk'ta bir sürü işlerimiz var evle ilgili, dekorasyonla ilgili. Geldim ama böyle geldim. Hiç beklemediğimiz, gencecik bir insan. Çok erken oldu, hiç yakışmadı bu ölüm, hiç yakışmadı ona." dedi.
