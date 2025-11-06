Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/ankaralilara-kizilay-tabelasi-dayanmiyor-belediye-tabela-yine-dusmesin-diye-genclerin-asilmasi-icin-1100779314.html
Ankaralılara Kızılay tabelası dayanmıyor: Belediye, tabela yine düşmesin diye gençlerin asılması için barfiks koydu
Ankaralılara Kızılay tabelası dayanmıyor: Belediye, tabela yine düşmesin diye gençlerin asılması için barfiks koydu
06.11.2025
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi’nde yer alan “Kızılay” yön tabelası, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Ankara'da Kızılay tabelası akımıGençlerin tabelaya asılarak “En Ankara fotoğrafım” etiketiyle paylaştığı pozlar, yeni bir akımın sembolüne dönüştü. Kızılay tabelası çalındı, belediye yenisini koyduKısa sürede yaygınlaşan akımın ardından tabela çalındı ve yerine yenisi asılan tabelada gençler yeniden fotoğraf çekilmek için sıraya girdi. Belediyeden tabela önlemi: BarfiksSon olarak tabelaya, yoğun ilgi nedeniyle tabelanın arkasına barfiks demiri eklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/calinan-kizilay-tabelasi-yerine-kondu-ankara-buyuksehir-belediyesinden-kizilayimizi-kimseye-1100714120.html
ankara
Ankaralılara Kızılay tabelası dayanmıyor: Belediye, tabela yine düşmesin diye gençlerin asılması için barfiks koydu

09:53 06.11.2025
Abone ol
Ankara'da sosyal medyada kısa sürede akım haline gelen Kızılay tabelasına asılı halde fotoğraf çektirme aktivitesine tabela dayanmadı ve yerinden düştü. Belediye yeni Kızılay tabelasını korumak adına arkasına da asılarak fotoğraf çekilmek isteyenler için barfiks koydu.
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi’nde yer alanKızılay” yön tabelası, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Ankara'da Kızılay tabelası akımı

Gençlerin tabelaya asılarak “En Ankara fotoğrafım” etiketiyle paylaştığı pozlar, yeni bir akımın sembolüne dönüştü.
Kızılay tabelası çalındı, belediye yenisini koydu

Kısa sürede yaygınlaşan akımın ardından tabela çalındı ve yerine yenisi asılan tabelada gençler yeniden fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.

Belediyeden tabela önlemi: Barfiks

Son olarak tabelaya, yoğun ilgi nedeniyle tabelanın arkasına barfiks demiri eklendi.
Kızılay tabelası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2025
YAŞAM
Çalınan Kızılay tabelası yerine kondu: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Kızılay'ımızı kimseye kaptırmayız' mesajı
4 Kasım, 10:12
