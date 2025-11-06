https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/ankaralilara-kizilay-tabelasi-dayanmiyor-belediye-tabela-yine-dusmesin-diye-genclerin-asilmasi-icin-1100779314.html

Ankaralılara Kızılay tabelası dayanmıyor: Belediye, tabela yine düşmesin diye gençlerin asılması için barfiks koydu

Ankaralılara Kızılay tabelası dayanmıyor: Belediye, tabela yine düşmesin diye gençlerin asılması için barfiks koydu

Sputnik Türkiye

Ankara'da sosyal medyada kısa sürede akım haline gelen Kızılay tabelasına asılı halde fotoğraf çektirme aktivitesine tabela dayanmadı ve yerinden düştü... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-06T09:53+0300

2025-11-06T09:53+0300

2025-11-06T09:53+0300

yaşam

ankara

kızılay

tabela

tabela

barfiks

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100779546_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36bad673fae01b7e1f33e835258979b0.jpg

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi’nde yer alan “Kızılay” yön tabelası, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Ankara'da Kızılay tabelası akımıGençlerin tabelaya asılarak “En Ankara fotoğrafım” etiketiyle paylaştığı pozlar, yeni bir akımın sembolüne dönüştü. Kızılay tabelası çalındı, belediye yenisini koyduKısa sürede yaygınlaşan akımın ardından tabela çalındı ve yerine yenisi asılan tabelada gençler yeniden fotoğraf çekilmek için sıraya girdi. Belediyeden tabela önlemi: BarfiksSon olarak tabelaya, yoğun ilgi nedeniyle tabelanın arkasına barfiks demiri eklendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/calinan-kizilay-tabelasi-yerine-kondu-ankara-buyuksehir-belediyesinden-kizilayimizi-kimseye-1100714120.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, ankara tabela, ankara kızılay tabelası