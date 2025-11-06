https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/ankaralilara-kizilay-tabelasi-dayanmiyor-belediye-tabela-yine-dusmesin-diye-genclerin-asilmasi-icin-1100779314.html
Ankaralılara Kızılay tabelası dayanmıyor: Belediye, tabela yine düşmesin diye gençlerin asılması için barfiks koydu
Ankara'da sosyal medyada kısa sürede akım haline gelen Kızılay tabelasına asılı halde fotoğraf çektirme aktivitesine tabela dayanmadı ve yerinden düştü... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi’nde yer alan “Kızılay” yön tabelası, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Ankara'da Kızılay tabelası akımıGençlerin tabelaya asılarak “En Ankara fotoğrafım” etiketiyle paylaştığı pozlar, yeni bir akımın sembolüne dönüştü. Kızılay tabelası çalındı, belediye yenisini koyduKısa sürede yaygınlaşan akımın ardından tabela çalındı ve yerine yenisi asılan tabelada gençler yeniden fotoğraf çekilmek için sıraya girdi. Belediyeden tabela önlemi: BarfiksSon olarak tabelaya, yoğun ilgi nedeniyle tabelanın arkasına barfiks demiri eklendi.
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi’nde yer alan “Kızılay” yön tabelası, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Ankara'da Kızılay tabelası akımı
Gençlerin tabelaya asılarak “En Ankara fotoğrafım” etiketiyle paylaştığı pozlar, yeni bir akımın sembolüne dönüştü.
Kızılay tabelası çalındı, belediye yenisini koydu
Kısa sürede yaygınlaşan akımın ardından tabela çalındı ve yerine yenisi asılan tabelada gençler yeniden fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.
Belediyeden tabela önlemi: Barfiks
Son olarak tabelaya, yoğun ilgi nedeniyle tabelanın arkasına barfiks demiri eklendi.