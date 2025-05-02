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Nazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu?
Nazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu?
Sputnik Türkiye
Nürnberg Mahkemeleri esnasında üst düzey Nazi suçluları, ırkçı uygulamalarının ABD'deki ırkçılığı örnek aldığını itiraf etmişlerdi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
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Nazilerin ikinci ismi Hermann Goering, idamından önceki son konuşmasında “Amerika Birleşik Devletleri yaşam alanını devrimler, savaşlar ve soykırım yoluyla kazandı” cümlelerini kaydetmişti.O dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde, İkinci Dünya Savaşı’nın galibi olan Afro-Amerikalı askerleri bile ayrımcılığa maruz bırakan ırk yasaları yürürlükteydi ancak bu yasalar, savaşın kaybedeni olan beyaz Nazilere uygulanmamıştı.Sputnik için hazırlanan özel video serisinin bu bölümünde Tarihçi ve “İmha Savaşı” kitabının yazarı Yegor Yakovlev, psikolog Gustave Gilbert'in günlüğünden Alman Nazizmi’nin Amerikan kökenlerine ilişkin ilginç ayrıntıları açıklıyor.
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Nazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu?
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Nazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu?
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vi̇deo, abd, yegor yakovlev, amerika, alman nazizminin amerikan kökleri, nazi rejimi, nazi almanyası, sscb, rusya, видео, nürnberg mahkemeleri, nürnberg, i̇kinci dünya savaşı, büyük anavatan savaşı, irkçı, beyaz ırkçılığı

Nazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu?

14:00 02.05.2025
© SputnikNazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu?
Nazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu? - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
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Nürnberg Mahkemeleri esnasında üst düzey Nazi suçluları, ırkçı uygulamalarının ABD'deki ırkçılığı örnek aldığını itiraf etmişlerdi.
Nazilerin ikinci ismi Hermann Goering, idamından önceki son konuşmasında “Amerika Birleşik Devletleri yaşam alanını devrimler, savaşlar ve soykırım yoluyla kazandı” cümlelerini kaydetmişti.
O dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde, İkinci Dünya Savaşı’nın galibi olan Afro-Amerikalı askerleri bile ayrımcılığa maruz bırakan ırk yasaları yürürlükteydi ancak bu yasalar, savaşın kaybedeni olan beyaz Nazilere uygulanmamıştı.
Sputnik için hazırlanan özel video serisinin bu bölümünde Tarihçi ve “İmha Savaşı” kitabının yazarı Yegor Yakovlev, psikolog Gustave Gilbert'in günlüğünden Alman Nazizmi’nin Amerikan kökenlerine ilişkin ilginç ayrıntıları açıklıyor.
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