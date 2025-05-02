https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/nazi-liderleri-yabanci-dusmani-fikirlerini-abdnin-irkci-politikalarina-dayandirarak-nasil-savundu-1095810270.html

Nazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu?

Nazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu?

Sputnik Türkiye

Nürnberg Mahkemeleri esnasında üst düzey Nazi suçluları, ırkçı uygulamalarının ABD'deki ırkçılığı örnek aldığını itiraf etmişlerdi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye

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multi̇medya

vi̇deo

abd

yegor yakovlev

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nazi almanyası

sscb

rusya

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Nazilerin ikinci ismi Hermann Goering, idamından önceki son konuşmasında “Amerika Birleşik Devletleri yaşam alanını devrimler, savaşlar ve soykırım yoluyla kazandı” cümlelerini kaydetmişti.O dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde, İkinci Dünya Savaşı’nın galibi olan Afro-Amerikalı askerleri bile ayrımcılığa maruz bırakan ırk yasaları yürürlükteydi ancak bu yasalar, savaşın kaybedeni olan beyaz Nazilere uygulanmamıştı.Sputnik için hazırlanan özel video serisinin bu bölümünde Tarihçi ve “İmha Savaşı” kitabının yazarı Yegor Yakovlev, psikolog Gustave Gilbert'in günlüğünden Alman Nazizmi’nin Amerikan kökenlerine ilişkin ilginç ayrıntıları açıklıyor.

amerika

nazi almanyası

sscb

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Nazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu? Sputnik Türkiye Nazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu? 2025-05-02T14:00+0300 true PT2M00S

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Sputnik Türkiye

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