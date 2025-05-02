https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/nazi-liderleri-yabanci-dusmani-fikirlerini-abdnin-irkci-politikalarina-dayandirarak-nasil-savundu-1095810270.html
Nazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu?
Nazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu?
Sputnik Türkiye
Nürnberg Mahkemeleri esnasında üst düzey Nazi suçluları, ırkçı uygulamalarının ABD'deki ırkçılığı örnek aldığını itiraf etmişlerdi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T14:00+0300
2025-05-02T14:00+0300
2025-05-02T14:00+0300
multi̇medya
vi̇deo
abd
yegor yakovlev
amerika
alman nazizminin amerikan kökleri
nazi rejimi
nazi almanyası
sscb
rusya
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Nazilerin ikinci ismi Hermann Goering, idamından önceki son konuşmasında “Amerika Birleşik Devletleri yaşam alanını devrimler, savaşlar ve soykırım yoluyla kazandı” cümlelerini kaydetmişti.O dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde, İkinci Dünya Savaşı’nın galibi olan Afro-Amerikalı askerleri bile ayrımcılığa maruz bırakan ırk yasaları yürürlükteydi ancak bu yasalar, savaşın kaybedeni olan beyaz Nazilere uygulanmamıştı.Sputnik için hazırlanan özel video serisinin bu bölümünde Tarihçi ve “İmha Savaşı” kitabının yazarı Yegor Yakovlev, psikolog Gustave Gilbert'in günlüğünden Alman Nazizmi’nin Amerikan kökenlerine ilişkin ilginç ayrıntıları açıklıyor.
amerika
nazi almanyası
sscb
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Nazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu?
Sputnik Türkiye
Nazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu?
2025-05-02T14:00+0300
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PT2M00S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, abd, yegor yakovlev, amerika, alman nazizminin amerikan kökleri, nazi rejimi, nazi almanyası, sscb, rusya, видео, nürnberg mahkemeleri, nürnberg, i̇kinci dünya savaşı, büyük anavatan savaşı, irkçı, beyaz ırkçılığı
vi̇deo, abd, yegor yakovlev, amerika, alman nazizminin amerikan kökleri, nazi rejimi, nazi almanyası, sscb, rusya, видео, nürnberg mahkemeleri, nürnberg, i̇kinci dünya savaşı, büyük anavatan savaşı, irkçı, beyaz ırkçılığı
Nazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu?
Nürnberg Mahkemeleri esnasında üst düzey Nazi suçluları, ırkçı uygulamalarının ABD'deki ırkçılığı örnek aldığını itiraf etmişlerdi.
Nazilerin ikinci ismi Hermann Goering, idamından önceki son konuşmasında “Amerika Birleşik Devletleri yaşam alanını devrimler, savaşlar ve soykırım yoluyla kazandı” cümlelerini kaydetmişti.
O dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde, İkinci Dünya Savaşı’nın galibi olan Afro-Amerikalı askerleri bile ayrımcılığa maruz bırakan ırk yasaları yürürlükteydi ancak bu yasalar, savaşın kaybedeni olan beyaz Nazilere uygulanmamıştı.
Sputnik için hazırlanan özel video serisinin
bu bölümünde Tarihçi ve “İmha Savaşı”
kitabının yazarı Yegor Yakovlev, psikolog Gustave Gilbert'in günlüğünden Alman Nazizmi’nin Amerikan kökenlerine ilişkin
ilginç ayrıntıları açıklıyor.