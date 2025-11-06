Ajax'ı 3 golle yenen Galatasaray'da Okan Buruk: İlk yarıda golü bulsaydık, oyun değişebilirdi

"Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmek için buraya gelmiştik. AZ Alkmaar maçları da kötü geçmişti. Burada çok eksik yakalanmıştık. Önemli bir başarısızlık oldu. Bunu da kabul ettim. Sparta Prag'a karşı elenmemiz de başarısızlıktı. Bu teknik adamın sorumluluğudur.

Eintracht Frankfurt maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamadık. Liverpool maçıyla çıkış yakaladık. Daha çok takım olduk. Oyuncu kalitemiz çok yüksek. Bazen transferler geç geldiği için süreye ihtiyacınız olabiliyor. Oyuncularımla çalışmaktan çok mutluyum.

Avrupa'da 9. sıraya yükseldik. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Benim için en büyük öncelik, Galatasaray'ın başarısıdır. Galatasaray başarılı oldukça, ben mutlu oluyorum. Galatasaray'ın ve taraftarın hedefleri benim için daha önemli."