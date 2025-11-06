Ahmet Hakan: Selahattin Demirtaş eşsiz bir sınamadan alnının akıyla çıktı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/ahmet-hakan-selahattin-demirtas-essiz-bir-sinamadan-alninin-akiyla-cikti-1100777912.html
06.11.2025
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin mesajlar vermiş ve gelen bir soruya "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesilece olacaktır" yanıtını vermişti. Demirtaş ise Bahçeli'ye yanıt olarak el yazısıyla paylaşılan mektupta "Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı.Gazeteci Ahmet Hakan, bugün gündem olan Selahattin Demirtaş'ı Hürriyet'teki köşesine taşıdı. Hakan şu ifadeleri kullandı:
"Benim gözümde son dönemde Demirtaş: Eşsiz bir sınamadan alnının akıyla çıktı. Sürece destekte en küçük bir tereddüde bile kapı aralamadı. Minnacık bir siteme bile tenezzül etmeden verdi desteği. Hapiste olmasına rağmen hep sonsuz yapıcı oldu. Sürecin en heyecanlı, en enerjik, en dinamik destekçisi oldu."