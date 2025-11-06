Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/ahmet-hakan-selahattin-demirtas-essiz-bir-sinamadan-alninin-akiyla-cikti-1100777912.html
Ahmet Hakan: Selahattin Demirtaş eşsiz bir sınamadan alnının akıyla çıktı
Ahmet Hakan: Selahattin Demirtaş eşsiz bir sınamadan alnının akıyla çıktı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Selahattin Demirtaş'ı değerlendirdi. Hakan, Demirtaş için "Eşsiz bir sınamadan alnının akıyla çıktı" ifadelerini... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T07:48+0300
2025-11-06T07:48+0300
poli̇ti̇ka
selahattin demirtaş
ahmet hakan
devlet bahçeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100115901_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4f4ffc85398d004c8101ce8e01dc2fdd.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin mesajlar vermiş ve gelen bir soruya "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesilece olacaktır" yanıtını vermişti. Demirtaş ise Bahçeli'ye yanıt olarak el yazısıyla paylaşılan mektupta "Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı.Gazeteci Ahmet Hakan, bugün gündem olan Selahattin Demirtaş'ı Hürriyet'teki köşesine taşıdı. Hakan şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/erdogana-bahcelinin-demirtas-aciklamasi-soruldu-yargi-ne-derse-ona-uyariz-1100755768.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100115901_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f34599b7eea4d017203ac7de2ad79824.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
selahattin demirtaş, ahmet hakan, devlet bahçeli
selahattin demirtaş, ahmet hakan, devlet bahçeli

Ahmet Hakan: Selahattin Demirtaş eşsiz bir sınamadan alnının akıyla çıktı

07:48 06.11.2025
© AA / Mehmet Murat ÖnelAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© AA / Mehmet Murat Önel
Abone ol
Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Selahattin Demirtaş'ı değerlendirdi. Hakan, Demirtaş için "Eşsiz bir sınamadan alnının akıyla çıktı" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin mesajlar vermiş ve gelen bir soruya "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesilece olacaktır" yanıtını vermişti.
Demirtaş ise Bahçeli'ye yanıt olarak el yazısıyla paylaşılan mektupta "Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı.
Gazeteci Ahmet Hakan, bugün gündem olan Selahattin Demirtaş'ı Hürriyet'teki köşesine taşıdı. Hakan şu ifadeleri kullandı:
"Benim gözümde son dönemde Demirtaş: Eşsiz bir sınamadan alnının akıyla çıktı. Sürece destekte en küçük bir tereddüde bile kapı aralamadı. Minnacık bir siteme bile tenezzül etmeden verdi desteği. Hapiste olmasına rağmen hep sonsuz yapıcı oldu. Sürecin en heyecanlı, en enerjik, en dinamik destekçisi oldu."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması: 'Yargı ne derse ona uyarız'
Dün, 13:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала