Ahmet Hakan: Selahattin Demirtaş eşsiz bir sınamadan alnının akıyla çıktı

"Benim gözümde son dönemde Demirtaş: Eşsiz bir sınamadan alnının akıyla çıktı. Sürece destekte en küçük bir tereddüde bile kapı aralamadı. Minnacık bir siteme bile tenezzül etmeden verdi desteği. Hapiste olmasına rağmen hep sonsuz yapıcı oldu. Sürecin en heyecanlı, en enerjik, en dinamik destekçisi oldu."