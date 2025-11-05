Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/erdogana-bahcelinin-demirtas-aciklamasi-soruldu-yargi-ne-derse-ona-uyariz-1100755768.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması: 'Yargı ne derse ona uyarız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması: 'Yargı ne derse ona uyarız'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'nin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik açıklamasını değerlendirdi ve 'Yargı ne derse ona uyarız' ifadelerini kullandı. Bahçeli ile... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T13:57+0300
2025-11-05T14:10+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
selahattin demirtaş
devlet bahçeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100058568_0:0:2824:1589_1920x0_80_0_0_5ef6de21074468484eb0ac9f25e7a0ae.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kesinleşen Selahattin Demirtaş kararına ilişkin konuştu.Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması“Bu ülke yargı ülkesidir." diyen Erdoğan, "Yargı ne derse ona uyarız” ifadelerini kullandı.Erdoğan, Bahçeli ile ne zaman görüşecek?Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile ne zaman görüşeceğine dair soruya ise 'Her şey olabilir' diyerek yanıt verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100058568_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65807cc6bd7ec33ac5739b10c853e420.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, selahattin demirtaş, devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan, selahattin demirtaş, devlet bahçeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması: 'Yargı ne derse ona uyarız'

13:57 05.11.2025 (güncellendi: 14:10 05.11.2025)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
© TCCB / Mustafa Kamacı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'nin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik açıklamasını değerlendirdi ve 'Yargı ne derse ona uyarız' ifadelerini kullandı. Bahçeli ile ne zaman görüşeceğine dair ise 'Her şey olabilir' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kesinleşen Selahattin Demirtaş kararına ilişkin konuştu.

Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması

Bu ülke yargı ülkesidir." diyen Erdoğan, "Yargı ne derse ona uyarız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Bahçeli ile ne zaman görüşecek?

Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile ne zaman görüşeceğine dair soruya ise 'Her şey olabilir' diyerek yanıt verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала