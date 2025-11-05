Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması: 'Yargı ne derse ona uyarız'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/erdogana-bahcelinin-demirtas-aciklamasi-soruldu-yargi-ne-derse-ona-uyariz-1100755768.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'nin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik açıklamasını değerlendirdi ve 'Yargı ne derse ona uyarız' ifadelerini kullandı. Bahçeli ile... 05.11.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kesinleşen Selahattin Demirtaş kararına ilişkin konuştu.Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması“Bu ülke yargı ülkesidir." diyen Erdoğan, "Yargı ne derse ona uyarız” ifadelerini kullandı.Erdoğan, Bahçeli ile ne zaman görüşecek?Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile ne zaman görüşeceğine dair soruya ise 'Her şey olabilir' diyerek yanıt verdi.

