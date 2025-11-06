Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
Akdeniz'de saat 11.46'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye'nin dört bir yanında farklı büyüklüklerde deprem meydana geliyor. Son olarak Akdeniz 4.1 büyüklüğünde deprem ile sallandı.Akdeniz'de 4.1 depremAFAD, 11.46'da meydana elen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
12:04 06.11.2025 (güncellendi: 12:08 06.11.2025)
Deprem
Ayrıntılar geliyor
Akdeniz'de saat 11.46'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanında farklı büyüklüklerde deprem meydana geliyor. Son olarak Akdeniz 4.1 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

Akdeniz'de 4.1 deprem

AFAD, 11.46'da meydana elen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
