AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
Türkiye'nin dört bir yanında farklı büyüklüklerde deprem meydana geliyor. Son olarak Akdeniz 4.1 büyüklüğünde deprem ile sallandı.Akdeniz'de 4.1 depremAFAD, 11.46'da meydana elen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
12:04 06.11.2025 (güncellendi: 12:08 06.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
Akdeniz'de saat 11.46'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanında farklı büyüklüklerde deprem meydana geliyor. Son olarak Akdeniz 4.1 büyüklüğünde deprem ile sallandı.
AFAD, 11.46'da meydana elen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.