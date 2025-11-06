https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/afad-duyurdu-akdenizde-41-buyuklugunde-deprem-oldu-1100785358.html

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

Akdeniz'de saat 11.46'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 06.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png

Türkiye'nin dört bir yanında farklı büyüklüklerde deprem meydana geliyor. Son olarak Akdeniz 4.1 büyüklüğünde deprem ile sallandı.Akdeniz'de 4.1 depremAFAD, 11.46'da meydana elen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

