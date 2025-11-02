https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/abdde-hukumetin-kapali-kalmasi-hava-trafigini-vurdu-sistem-alarm-veriyor-1100683011.html
ABD'de hükümetin kapalı kalması hava trafiğini vurdu: Sistem alarm veriyor
ABD'de hükümetin kapalı kalması hava trafiğini vurdu: Sistem alarm veriyor
ABD’de hükümetin haftalardır süren kapanması, hava trafiği sisteminde aksamalara yol açmaya başladı. Hava trafik kontrolörleri maaş almadan çalışırken, bazı havalimanlarında gecikmelerin artması 'sistemde alarma' neden oluyor.
ABD basınında yer alan haberine göre, kapanmanın ikinci ayına girilmesiyle birlikte yaklaşık 700 bin federal çalışan maaşsız olarak çalışmak zorunda. Bu grubun yalnızca yüzde 2’sini oluşturan hava trafik kontrolörlerinin durumu ise ülke genelinde dikkat çekiyor.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) verileri, personel eksikliğinin neden olduğu gecikme oranlarının gün içinde büyük dalgalanmalar gösterdiğini ortaya koydu.
Uzmanlara göre, kapanmanın etkilerinin görece sınırlı kalmasında sonbahar aylarının düşük seyahat sezonu olmasının ve hava koşullarının elverişli gitmesinin payı büyük.
ABD’de 1 Ekim'de yani mali yılın başında federal bütçe onaylanmadığı için, devletin birçok kurumu kapanma durumuna geçti. Bu durumda, sadece 'zorunlu' kabul edilen hizmetler (örneğin güvenlik, sağlık, hava trafik kontrolü) devam ediyor. Diğer kurumlarda ise ödemeler ve maaşlar duruyor.
'Ülke ekonomisini de etkiliyor'
Bununla birlikte, son günlerde Los Angeles, Washington ve Chicago’daki bazı büyük havalimanlarında personel eksikliği nedeniyle yaşanan aksamalar, sistem üzerindeki baskının arttığına işaret ediyor. Cirium’un analiz şirketinin son verileri, New York ve Boston’daki büyük havalimanlarında da iptallerde artış olduğunu gösterdi.
Ulaştırma Bakanı SEAN Duffy, kapanmanın yalnızca seyahat planlarını değil, ülke ekonomisini de etkilediğini söyledi. Kongre Bütçe Ofisi’ne göre, hükümetin kapalı kalması ABD ekonomisine 7 ila 14 milyar dolar arasında zarar verebilir. Gıda yardımı gibi sosyal programlarda da kesintiler yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Duffy, “Bazı deneyimli kontrolörler ilk maaşsız dönemi atlatabilir, ama yeni başlayanlar için durum çok zor. Birçoğu düşük gelirli ve bu koşullarda çalışmaya devam etmeleri imkasız hale geliyor” ifadelerini kullandı.