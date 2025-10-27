https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/500-bin-sosyal-konut-projesinde-fiyatlar-aciklandi-1100496414.html

500 bin sosyal konut projesinde fiyatlar açıklandı: Başvuru şartları neler?

500 bin sosyal konut projesinde fiyatlar açıklandı: Başvuru şartları neler?

Sputnik Türkiye

500 bin konutluk dev projenin detayları açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru koşulları, gelir sınırı ve konut... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-27T09:31+0300

2025-10-27T09:31+0300

2025-10-27T09:32+0300

ekonomi̇

sosyal konut

sosyal konut projesi

toki̇

murat kurum

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

anadolu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095853973_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0aed32b9b3978fbb375acff53ad4676e.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. “Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurulan çalışmada, başvuru koşulları, gelir sınırları ve fiyat aralıkları açıklandı.Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu paylaşımda, projenin dar gelirli vatandaşlara uzun vadeli ve düşük taksitli ev sahibi olma imkânı sunacağını belirtti.Başvuru şartları: 10 yıl vatandaşlık, 1 yıl ikametProjeye 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler başvurabilecek. Ayrıca başvuru sahiplerinin üzerine kayıtlı konutunun ya da TOKİ sözleşmesinin bulunmaması gerekiyor.Her il için yerel ikamet şartı getirildi. Buna göre, il merkezindeki projeler için il merkezinde, ilçelerdeki projeler için ilçede, belde projelerinde ise beldede en az 1 yıldır ikamet edilmesi gerekiyor.Gelir sınırı: İstanbul 145 bin TL, Anadolu 127 bin TLProjede başvuru sahiplerinin gelir düzeyi de sınırlı olacak. İstanbul’da hane halkı aylık net geliri 145 bin TL’yi, Anadolu illerinde ise 127 bin TL’yi geçemeyecek.Bu sınırın amacı, konutların dar ve orta gelirli vatandaşlara öncelikli olarak tahsis edilmesi.Öncelikli gruplara özel kontenjanProje kapsamında şehit aileleri ve gaziler, engelliler, emekliler, 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler ile 18-30 yaş arası gençler için özel kontenjan ayrılacak. Bu gruplar, başvurularda öncelikli değerlendirilecek.Konut tipleri ve ödeme planı açıklandıKonutlar, farklı büyüklük ve tiplerde inşa edilecek:Vatandaşlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle ödeme yapabilecek. Uzun vadeli ödeme planı, düşük taksitlerle ev sahibi olmayı kolaylaştıracak.İstanbul ve Anadolu’da fiyat farkıProjede fiyatlar şehir bazında farklılık gösterecek.Anadolu illerinde:İstanbul’da:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/meteorolojiden-pes-pese-uyarilar-kuvvetli-ruzgar-ve-siddetli-saganak-etkili-olacak-1100493657.html

anadolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

, 500 bin konut, sosyal konut, murat kurum, konut fiyatları, gelir sınırı, başvuru şartları, toki̇, ev sahibi olma, anadolu konut fiyatları, i̇stanbul konut fiyatları