https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/500-bin-sosyal-konut-projesinde-fiyatlar-aciklandi-1100496414.html
500 bin sosyal konut projesinde fiyatlar açıklandı: Başvuru şartları neler?
500 bin sosyal konut projesinde fiyatlar açıklandı: Başvuru şartları neler?
Sputnik Türkiye
500 bin konutluk dev projenin detayları açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru koşulları, gelir sınırı ve konut... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T09:31+0300
2025-10-27T09:31+0300
2025-10-27T09:32+0300
ekonomi̇
sosyal konut
sosyal konut projesi
toki̇
murat kurum
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
anadolu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095853973_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0aed32b9b3978fbb375acff53ad4676e.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. “Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurulan çalışmada, başvuru koşulları, gelir sınırları ve fiyat aralıkları açıklandı.Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu paylaşımda, projenin dar gelirli vatandaşlara uzun vadeli ve düşük taksitli ev sahibi olma imkânı sunacağını belirtti.Başvuru şartları: 10 yıl vatandaşlık, 1 yıl ikametProjeye 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler başvurabilecek. Ayrıca başvuru sahiplerinin üzerine kayıtlı konutunun ya da TOKİ sözleşmesinin bulunmaması gerekiyor.Her il için yerel ikamet şartı getirildi. Buna göre, il merkezindeki projeler için il merkezinde, ilçelerdeki projeler için ilçede, belde projelerinde ise beldede en az 1 yıldır ikamet edilmesi gerekiyor.Gelir sınırı: İstanbul 145 bin TL, Anadolu 127 bin TLProjede başvuru sahiplerinin gelir düzeyi de sınırlı olacak. İstanbul’da hane halkı aylık net geliri 145 bin TL’yi, Anadolu illerinde ise 127 bin TL’yi geçemeyecek.Bu sınırın amacı, konutların dar ve orta gelirli vatandaşlara öncelikli olarak tahsis edilmesi.Öncelikli gruplara özel kontenjanProje kapsamında şehit aileleri ve gaziler, engelliler, emekliler, 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler ile 18-30 yaş arası gençler için özel kontenjan ayrılacak. Bu gruplar, başvurularda öncelikli değerlendirilecek.Konut tipleri ve ödeme planı açıklandıKonutlar, farklı büyüklük ve tiplerde inşa edilecek:Vatandaşlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle ödeme yapabilecek. Uzun vadeli ödeme planı, düşük taksitlerle ev sahibi olmayı kolaylaştıracak.İstanbul ve Anadolu’da fiyat farkıProjede fiyatlar şehir bazında farklılık gösterecek.Anadolu illerinde:İstanbul’da:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/meteorolojiden-pes-pese-uyarilar-kuvvetli-ruzgar-ve-siddetli-saganak-etkili-olacak-1100493657.html
anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095853973_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3b8f7e78f5551ae8d11ac53e1bdb4e9d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
, 500 bin konut, sosyal konut, murat kurum, konut fiyatları, gelir sınırı, başvuru şartları, toki̇, ev sahibi olma, anadolu konut fiyatları, i̇stanbul konut fiyatları
, 500 bin konut, sosyal konut, murat kurum, konut fiyatları, gelir sınırı, başvuru şartları, toki̇, ev sahibi olma, anadolu konut fiyatları, i̇stanbul konut fiyatları
500 bin sosyal konut projesinde fiyatlar açıklandı: Başvuru şartları neler?
09:31 27.10.2025 (güncellendi: 09:32 27.10.2025)
500 bin konutluk dev projenin detayları açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru koşulları, gelir sınırı ve konut fiyatlarını duyurdu. İstanbul’da hane halkı geliri en fazla 145 bin TL, Anadolu’da 127 bin TL olacak. Başvuru için en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. “Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurulan çalışmada, başvuru koşulları, gelir sınırları ve fiyat aralıkları açıklandı.
Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu paylaşımda, projenin dar gelirli vatandaşlara uzun vadeli ve düşük taksitli ev sahibi olma imkânı sunacağını belirtti.
Başvuru şartları: 10 yıl vatandaşlık, 1 yıl ikamet
Projeye 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler başvurabilecek. Ayrıca başvuru sahiplerinin üzerine kayıtlı konutunun ya da TOKİ sözleşmesinin bulunmaması gerekiyor.
Her il için yerel ikamet şartı getirildi. Buna göre, il merkezindeki projeler için il merkezinde, ilçelerdeki projeler için ilçede, belde projelerinde ise beldede en az 1 yıldır ikamet edilmesi gerekiyor.
Gelir sınırı: İstanbul 145 bin TL, Anadolu 127 bin TL
Projede başvuru sahiplerinin gelir düzeyi de sınırlı olacak. İstanbul’da hane halkı aylık net geliri 145 bin TL’yi, Anadolu illerinde ise 127 bin TL’yi geçemeyecek.
Bu sınırın amacı, konutların dar ve orta gelirli vatandaşlara öncelikli olarak tahsis edilmesi.
Öncelikli gruplara özel kontenjan
Proje kapsamında şehit aileleri ve gaziler, engelliler, emekliler, 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler ile 18-30 yaş arası gençler için özel kontenjan ayrılacak. Bu gruplar, başvurularda öncelikli değerlendirilecek.
Konut tipleri ve ödeme planı açıklandı
Konutlar, farklı büyüklük ve tiplerde inşa edilecek:
1+1 daireler
: 55 metrekare
2+1 daireler
: 65 ve 80 metrekare
Vatandaşlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle ödeme yapabilecek. Uzun vadeli ödeme planı, düşük taksitlerle ev sahibi olmayı kolaylaştıracak.
İstanbul ve Anadolu’da fiyat farkı
Projede fiyatlar şehir bazında farklılık gösterecek.
Anadolu illerinde:
1+1 daireler: 1 milyon 800 bin TL
65 m² 2+1 daireler: 2 milyon 200 bin TL
80 m² 2+1 daireler: 2 milyon 650 bin TL
1+1 daireler: 1 milyon 950 bin TL
65 m² 2+1 daireler: 2 milyon 450 bin TL
80 m² 2+1 daireler: 2 milyon 950 bin TL