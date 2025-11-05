Türkiye
Yunanistan'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü İskeçe
Yunanistan'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü İskeçe
Yunanistan'ın İskeçe kentinde, sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 05.11.2025
Yunanistan Jeodinamik Enstitüsünün verilerine göre, yerel saatle 09.16’da kaydedilen depremin merkez üssü İskeçe’nin 12 kilometre kuzeybatısı, derinliği ise yaklaşık 15 kilometre olarak belirlendi.Batı Trakya genelinde ve komşu Rodop ile Dedeağaç bölgelerinde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
Yunanistan'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü İskeçe

11:11 05.11.2025
Deprem
Yunanistan'ın İskeçe kentinde, sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan Jeodinamik Enstitüsünün verilerine göre, yerel saatle 09.16’da kaydedilen depremin merkez üssü İskeçe’nin 12 kilometre kuzeybatısı, derinliği ise yaklaşık 15 kilometre olarak belirlendi.
Batı Trakya genelinde ve komşu Rodop ile Dedeağaç bölgelerinde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
