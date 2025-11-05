https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/yunanistanda-45-buyuklugunde-deprem-merkez-ussu-iskece-1100749747.html
Yunanistan'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü İskeçe
Yunanistan'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü İskeçe
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın İskeçe kentinde, sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T11:11+0300
2025-11-05T11:11+0300
2025-11-05T11:11+0300
son depremler
batı trakya
i̇skeçe
dedeağaç
rodop
yunanistan
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Yunanistan Jeodinamik Enstitüsünün verilerine göre, yerel saatle 09.16’da kaydedilen depremin merkez üssü İskeçe’nin 12 kilometre kuzeybatısı, derinliği ise yaklaşık 15 kilometre olarak belirlendi.Batı Trakya genelinde ve komşu Rodop ile Dedeağaç bölgelerinde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/prof-dr-ovgun-ahmet-ercan-sindirgi-tasinmali-1100711220.html
batı trakya
i̇skeçe
dedeağaç
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
batı trakya, i̇skeçe, dedeağaç, rodop, yunanistan, deprem
batı trakya, i̇skeçe, dedeağaç, rodop, yunanistan, deprem
Yunanistan'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü İskeçe
Yunanistan'ın İskeçe kentinde, sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan Jeodinamik Enstitüsünün verilerine göre, yerel saatle 09.16’da kaydedilen depremin merkez üssü İskeçe’nin 12 kilometre kuzeybatısı, derinliği ise yaklaşık 15 kilometre olarak belirlendi.
Batı Trakya genelinde ve komşu Rodop ile Dedeağaç bölgelerinde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.