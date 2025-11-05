Yaşlılık dönemi için bakım sigortasının detaylarını uzmanı açıklandı

"2025 yılı için 65 ve üzeri nüfusun 9.5 milyon kişi olması ve yaşı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının da yüzde 11’e çıkması bekleniyor. TÜİK’in bu konuda yaptığı yakın gelecek projeksiyonlarına bakıldığında da bu yüzde 11’lik oran 2030 yılında yüzde 13.5’e, 2050’de yüzde 23.1’e çıkacak. 2075 yılında her 3 kişiden birinin yaşlı olması bekleniyor."