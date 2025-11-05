Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/yaslilik-donemi-icin-bakim-sigortasinin-detaylarini-uzmani-aciklandi-1100746285.html
Yaşlılık dönemi için bakım sigortasının detaylarını uzmanı açıklandı
Yaşlılık dönemi için bakım sigortasının detaylarını uzmanı açıklandı
Sputnik Türkiye
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’na, yaşlı bakımı için yeni bir uygulama girdi. Çeşitli örnekleri bulunan “bakım sigortası” modeli, Türkiye’de de hayata... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T08:40+0300
2025-11-05T08:40+0300
ekonomi̇
yaşlılık
yaşlılık maaşı
yaşlılık bakım sigortası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098423869_0:400:854:880_1920x0_80_0_0_2c89f50df3e389379801177ed71ef950.jpg
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı açıklandı ve programda yer alan yaşlılık bakım sigortası dikkat çekti. Yaşlılık döneminde evde ya da bakımevinde oluşacak giderleri karşılayacak bu sistemin detayları uzmanı anlattı.Sosyal güvenlik uzmanı Noyan Doğan, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/asgari-ucrette-kritik-gelisme-turk-isten-komisyon-karari-1100724305.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098423869_0:320:854:961_1920x0_80_0_0_1d4df75376c35d962bcd4ba94c07673f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yaşlılık, yaşlılık maaşı, yaşlılık bakım sigortası
yaşlılık, yaşlılık maaşı, yaşlılık bakım sigortası

Yaşlılık dönemi için bakım sigortasının detaylarını uzmanı açıklandı

08:40 05.11.2025
yaşlı insan
yaşlı insan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
Abone ol
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’na, yaşlı bakımı için yeni bir uygulama girdi. Çeşitli örnekleri bulunan “bakım sigortası” modeli, Türkiye’de de hayata geçiriliyor. Yaşlılık döneminde evde ya da bakımevinde oluşacak giderleri karşılayacak bu sistem nasıl işleyecek? Uzmanı detaylarıyla yaşlılık bakım sigortasını anlattı.
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı açıklandı ve programda yer alan yaşlılık bakım sigortası dikkat çekti. Yaşlılık döneminde evde ya da bakımevinde oluşacak giderleri karşılayacak bu sistemin detayları uzmanı anlattı.
Sosyal güvenlik uzmanı Noyan Doğan, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı için 65 ve üzeri nüfusun 9.5 milyon kişi olması ve yaşı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının da yüzde 11’e çıkması bekleniyor. TÜİK’in bu konuda yaptığı yakın gelecek projeksiyonlarına bakıldığında da bu yüzde 11’lik oran 2030 yılında yüzde 13.5’e, 2050’de yüzde 23.1’e çıkacak. 2075 yılında her 3 kişiden birinin yaşlı olması bekleniyor."

"Kişilerin yaşlılık döneminde evde ya da bakımevinde, sağlık ve bakım giderlerinin karşılanmasına yönelik sigorta ve belli bir yaşta yaptırılıyor, yaşlılık döneminde giderler sigorta tarafından karşılanıyor."
"Peki, Türkiye’de nasıl bir model kurgulanmaya çalışılıyor? Bildiğim kadarını söyleyeyim; kurgulanacak uzun süreli bakım sigortasına devletin destek olması konuşuluyor. Buna göre kişiler belli yaşta bakım sigortasını yaptıracak, prim ödeyecek, devlet de katkı sağlayacak, yaşlılık dönemi geldiğinde evde ya da bakımevinde oluşacak giderler sigorta havuzundan karşılanacak. Dediğim gibi bunlar henüz plan, program aşamasında."
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2025
EKONOMİ
Asgari ücrette kritik gelişme: Türk-İş'ten 'komisyon' kararı
Dün, 14:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала