Yaşlılık dönemi için bakım sigortasının detaylarını uzmanı açıklandı
yaşlı insan
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’na, yaşlı bakımı için yeni bir uygulama girdi. Çeşitli örnekleri bulunan “bakım sigortası” modeli, Türkiye’de de hayata geçiriliyor. Yaşlılık döneminde evde ya da bakımevinde oluşacak giderleri karşılayacak bu sistem nasıl işleyecek? Uzmanı detaylarıyla yaşlılık bakım sigortasını anlattı.
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı açıklandı ve programda yer alan yaşlılık bakım sigortası dikkat çekti. Yaşlılık döneminde evde ya da bakımevinde oluşacak giderleri karşılayacak bu sistemin detayları uzmanı anlattı.
Sosyal güvenlik uzmanı Noyan Doğan, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
"2025 yılı için 65 ve üzeri nüfusun 9.5 milyon kişi olması ve yaşı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının da yüzde 11’e çıkması bekleniyor. TÜİK’in bu konuda yaptığı yakın gelecek projeksiyonlarına bakıldığında da bu yüzde 11’lik oran 2030 yılında yüzde 13.5’e, 2050’de yüzde 23.1’e çıkacak. 2075 yılında her 3 kişiden birinin yaşlı olması bekleniyor."
"Kişilerin yaşlılık döneminde evde ya da bakımevinde, sağlık ve bakım giderlerinin karşılanmasına yönelik sigorta ve belli bir yaşta yaptırılıyor, yaşlılık döneminde giderler sigorta tarafından karşılanıyor."
"Peki, Türkiye’de nasıl bir model kurgulanmaya çalışılıyor? Bildiğim kadarını söyleyeyim; kurgulanacak uzun süreli bakım sigortasına devletin destek olması konuşuluyor. Buna göre kişiler belli yaşta bakım sigortasını yaptıracak, prim ödeyecek, devlet de katkı sağlayacak, yaşlılık dönemi geldiğinde evde ya da bakımevinde oluşacak giderler sigorta havuzundan karşılanacak. Dediğim gibi bunlar henüz plan, program aşamasında."