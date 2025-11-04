https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/asgari-ucrette-kritik-gelisme-turk-isten-komisyon-karari-1100724305.html

Asgari ücrette kritik gelişme: Türk-İş'ten 'komisyon' kararı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi kritik bir açıklama geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yönetmelik değişmeden komisyona katılmayacaklarını duyurdu... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri öncesinde Türk-İş Başkanlar Kurulu toplandı. Toplantının ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Atalay, “Yönetmelik değişmezse komisyona katılmıyoruz” diyerek sürecin mevcut haliyle adil olmadığını savundu.'Yönetmelik değişmezse katılmıyoruz'Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, komisyonun yapısına ilişkin uzun süredir dile getirilen eleştirileri yineledi:“Yönetmelik değişmezse asgari ücretliyi yalnız bırakma gibi bir düşüncemiz yok. Komisyona katılmıyoruz. Yönetmelik değişirse kurulumuzu toplarız, yine çıkacak karara göre hareket ederiz. Bir an evvel adil, demokratik bir yapıyı önümüze getirsinler.”Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir yapıdan meydana geliyor.Asgari ücret ne kadar olacak?Gözler şimdi yeni asgari ücretin belirleneceği Aralık görüşmelerinde. Halen geçerli olan asgari ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş.

