Asgari ücrette kritik gelişme: Türk-İş'ten 'komisyon' kararı
Asgari ücrette kritik gelişme: Türk-İş'ten 'komisyon' kararı
Sputnik Türkiye
Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi kritik bir açıklama geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yönetmelik değişmeden komisyona katılmayacaklarını duyurdu... 04.11.2025
ekonomi̇
asgari ücret
net asgari ücret
türk-i̇ş
asgari ücret tespit komisyonu
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri öncesinde Türk-İş Başkanlar Kurulu toplandı. Toplantının ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Atalay, "Yönetmelik değişmezse komisyona katılmıyoruz" diyerek sürecin mevcut haliyle adil olmadığını savundu.'Yönetmelik değişmezse katılmıyoruz'Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, komisyonun yapısına ilişkin uzun süredir dile getirilen eleştirileri yineledi:"Yönetmelik değişmezse asgari ücretliyi yalnız bırakma gibi bir düşüncemiz yok. Komisyona katılmıyoruz. Yönetmelik değişirse kurulumuzu toplarız, yine çıkacak karara göre hareket ederiz. Bir an evvel adil, demokratik bir yapıyı önümüze getirsinler."Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir yapıdan meydana geliyor.Asgari ücret ne kadar olacak?Gözler şimdi yeni asgari ücretin belirleneceği Aralık görüşmelerinde. Halen geçerli olan asgari ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş.
Asgari ücrette kritik gelişme: Türk-İş'ten 'komisyon' kararı

14:12 04.11.2025
Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi kritik bir açıklama geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yönetmelik değişmeden komisyona katılmayacaklarını duyurdu. Atalay, “Yönetmelik değişmezse asgari ücretliyi yalnız bırakma gibi bir düşüncemiz yok, ancak mevcut yapıyla komisyona katılmıyoruz” dedi.
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri öncesinde Türk-İş Başkanlar Kurulu toplandı. Toplantının ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Atalay, “Yönetmelik değişmezse komisyona katılmıyoruz” diyerek sürecin mevcut haliyle adil olmadığını savundu.

'Yönetmelik değişmezse katılmıyoruz'

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, komisyonun yapısına ilişkin uzun süredir dile getirilen eleştirileri yineledi:
“Yönetmelik değişmezse asgari ücretliyi yalnız bırakma gibi bir düşüncemiz yok. Komisyona katılmıyoruz. Yönetmelik değişirse kurulumuzu toplarız, yine çıkacak karara göre hareket ederiz. Bir an evvel adil, demokratik bir yapıyı önümüze getirsinler.”
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir yapıdan meydana geliyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Gözler şimdi yeni asgari ücretin belirleneceği Aralık görüşmelerinde. Halen geçerli olan asgari ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş.

Zam Oranı

Yeni Asgari Ücret (TL)

Yüzde 20

26.525 TL

Yüzde 22

26.967 TL

Yüzde 25

27.630 TL

Yüzde 30

28.735 TL

Yüzde 35

29.840 TL

