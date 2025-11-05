Uzmanlar, Putin’in yeni silah duyurusunu değerlendirdi: ‘Saldırı değil savunma amaçlı’
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
Latin Amerikalı uzmanlar, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni silah sistemleri ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ulusal savunmaya özel önem verdiğine dikkat çeken Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, Rusya'nın duyurduğu silahların çok büyük öneme sahip olduğunu ve uluslararası arenadaki güç dengesini tamamen değiştirdiğini kaydederek şunu dedi:
Batı'nın uluslararası ilişkilerdeki tüm kuralları ihlal etmeye devam ettiği koşullarda, Rusya teknolojik ve askeri gelişim süreçlerini hızlandırmak zorunda kalıyor. Bunlar saldırı amaçlı değil, Batı'nın baskısının artmaya devam ettiği koşullarda ortaya çıkan savunma amaçlı silah sistemleri.
Rusya'nın, toprak bütünlüğünü ve karar almada bağımsızlığını garanti altına almak için tüm yollara başvurduğunu vurgulayan Casteglione, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya, agresif davranmak istemediğini, aksine rasyonelliği teşvik ettiğini açıkça belirtmek için gerekli tüm caydırıcı silahları eline alıyor. Aynı zamanda, esas olarak ABD'den kaynaklanan gizli tehditleri de göz ardı etmeye niyetli değil.
'Rusya'nın stratejik caydırıcılk olanakları arttı'
Kübalı uzman, Raúl Roa García Uluslararası İlişkiler Yüksek Enstitüsü çalışanı Yosmany Fernández Pacheco, Putin’in duyurduğu yeni silah sistemlerinin Rusya'nın stratejik caydırıcılık alanındaki olanaklarını artırdığını ve ilgili alandaki teknoloji ve egemenlik düzeyinin gelişimini teyit ettiğini söyledi.
Bunun, silah üretiminde kendi kendine yeterlilik ve ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik gelişimin yeni bir kanıtı olduğunu kaydeden Pacheco, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Aynı zamanda bu, Batı'nın, özellikle Avrupa'nın yaydığı, Rusya'nın sözde teknolojiye sahip olmadığı ve yaptırımların Moskova'nın artık kendi başına sanayisini geliştiremeyeceği yönündeki iddiaları bir kez daha çürütmeye yardımcı oldu. Aksine, bu durum Rusya'nın kendi imkanlarıyla bu tür sistemleri üretebileceğini vurguluyor.
NATO'ya mesaj: 'Saldırırsa neyle karşılaşacağını çok iyi bilir'
Arjantinli jeopolitik uzmanı Marcelo Montes de Rusya lideri Putin’in yaptığı açıklamanın, “Rus halkına sakin olmaları ve Ukrayna çatışmasının ortasında ülkenin sınırlarının ve topraklarının güvenliğini sağlamak için teknolojilerini geliştirmeye devam ettiğini bilmeleri mesajını” içerdiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu mesajın diğer alıcıları da ABD ve Avrupa'daki uluslararası kamuoyu. NATO, daha önce Ukrayna'nın yardımıyla denediği gibi, Rusya'nın sınırlarını zorlamaya cesaret ederse, neyle karşı karşıya kalacağını çok iyi bilir. Rusya, Batı'nın ablukasına kendi askeri sanayisi ile karşı koyuyor ve olağanüstü yaratıcı yaklaşımı ve inovasyon yeteneğini sergiliyor.