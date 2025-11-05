https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/uzmanlar-putinin-yeni-silah-duyurusunu-degerlendirdi-saldiri-degil-savunma-amacli-1100748369.html

Uzmanlar, Putin’in yeni silah duyurusunu değerlendirdi: ‘Saldırı değil savunma amaçlı’

Uzmanlar, Putin’in yeni silah duyurusunu değerlendirdi: ‘Saldırı değil savunma amaçlı’

Sputnik Türkiye

Latin Amerikalı uzmanlar, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni silah sistemleri ile ilgili yaptığı açıklamayı... 05.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-05T09:48+0300

2025-11-05T09:48+0300

2025-11-05T09:45+0300

dünya

rusya

vladimir putin

silah

burevestnik

poseidon

batı

abd

nato

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100519698_0:98:700:491_1920x0_80_0_0_13a17ff142140257cb4b683e7e8b7a10.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ulusal savunmaya özel önem verdiğine dikkat çeken Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, Rusya'nın duyurduğu silahların çok büyük öneme sahip olduğunu ve uluslararası arenadaki güç dengesini tamamen değiştirdiğini kaydederek şunu dedi:Rusya'nın, toprak bütünlüğünü ve karar almada bağımsızlığını garanti altına almak için tüm yollara başvurduğunu vurgulayan Casteglione, sözlerini şöyle sürdürdü:'Rusya'nın stratejik caydırıcılk olanakları arttı'Kübalı uzman, Raúl Roa García Uluslararası İlişkiler Yüksek Enstitüsü çalışanı Yosmany Fernández Pacheco, Putin’in duyurduğu yeni silah sistemlerinin Rusya'nın stratejik caydırıcılık alanındaki olanaklarını artırdığını ve ilgili alandaki teknoloji ve egemenlik düzeyinin gelişimini teyit ettiğini söyledi.Bunun, silah üretiminde kendi kendine yeterlilik ve ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik gelişimin yeni bir kanıtı olduğunu kaydeden Pacheco, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:NATO'ya mesaj: 'Saldırırsa neyle karşılaşacağını çok iyi bilir'Arjantinli jeopolitik uzmanı Marcelo Montes de Rusya lideri Putin’in yaptığı açıklamanın, “Rus halkına sakin olmaları ve Ukrayna çatışmasının ortasında ülkenin sınırlarının ve topraklarının güvenliğini sağlamak için teknolojilerini geliştirmeye devam ettiğini bilmeleri mesajını” içerdiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/trump-rekorunu-yeniledi-abd-federal-hukumeti-kapanmasi-36-gune-ulasti-1100747328.html

rusya

batı

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, silah, burevestnik, poseidon, batı, abd, nato, avrupa, ukrayna