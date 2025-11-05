Türkiye
Uzayda 'mangal' yapıldı: Taykonotlar uzayda ilk kez ızgara et ve tavuk pişirdi
Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki taykonotlar, istasyona kurulan özel fırınla uzayda ilk kez ızgara et ve tavuk pişirerek bir ilke imza attı.
yaşam
çin
tiengong
çin ulusal uzay i̇stasyonu
uzay istasyonu
et
tavuk
ızgara
taykonot
Çin’in Dünya yörüngesindeki Tiengong Uzay İstasyonu’na gönderilen taykonot ekibi, istasyona yerleştirilen özel fırın sayesinde uzayda ilk kez ızgara et ve tavuk pişirdi.Çin Astronot Merkezi, taykonotların yörüngede yemek hazırladığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Şıncou-20 ve Şıncou-21 uzay araçlarıyla istasyona ulaşan taykonotların, kurulan fırında tavuk kanadı ve et pişirdikleri görülüyor.Dumansız pişirebiliyorYetkililer, fırının taykonotların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla geliştirildiğini ve dumansız pişirme özelliği sayesinde uzay istasyonu standartlarına uygun şekilde çalıştığını belirtti.Yörüngedeki yiyecek çeşitliliğinin 190’ı aştığı, artık taze sebze, kek ve et gibi gıdaların da pişirilebildiği ifade edildi.
çin
çin, tiengong, çin ulusal uzay i̇stasyonu, uzay istasyonu, et, tavuk, ızgara, taykonot
çin, tiengong, çin ulusal uzay i̇stasyonu, uzay istasyonu, et, tavuk, ızgara, taykonot

05.11.2025
Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki taykonotlar, istasyona kurulan özel fırınla uzayda ilk kez ızgara et ve tavuk pişirerek bir ilke imza attı.
Çin’in Dünya yörüngesindeki Tiengong Uzay İstasyonu’na gönderilen taykonot ekibi, istasyona yerleştirilen özel fırın sayesinde uzayda ilk kez ızgara et ve tavuk pişirdi.
Çin Astronot Merkezi, taykonotların yörüngede yemek hazırladığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Şıncou-20 ve Şıncou-21 uzay araçlarıyla istasyona ulaşan taykonotların, kurulan fırında tavuk kanadı ve et pişirdikleri görülüyor.

Dumansız pişirebiliyor

Yetkililer, fırının taykonotların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla geliştirildiğini ve dumansız pişirme özelliği sayesinde uzay istasyonu standartlarına uygun şekilde çalıştığını belirtti.
Yörüngedeki yiyecek çeşitliliğinin 190’ı aştığı, artık taze sebze, kek ve et gibi gıdaların da pişirilebildiği ifade edildi.
