Uzayda 'mangal' yapıldı: Taykonotlar uzayda ilk kez ızgara et ve tavuk pişirdi

Uzayda 'mangal' yapıldı: Taykonotlar uzayda ilk kez ızgara et ve tavuk pişirdi

Tiengong Uzay İstasyonu’ndaki taykonotlar, istasyona kurulan özel fırınla uzayda ilk kez ızgara et ve tavuk pişirerek bir ilke imza attı. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

Çin’in Dünya yörüngesindeki Tiengong Uzay İstasyonu’na gönderilen taykonot ekibi, istasyona yerleştirilen özel fırın sayesinde uzayda ilk kez ızgara et ve tavuk pişirdi.Çin Astronot Merkezi, taykonotların yörüngede yemek hazırladığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Şıncou-20 ve Şıncou-21 uzay araçlarıyla istasyona ulaşan taykonotların, kurulan fırında tavuk kanadı ve et pişirdikleri görülüyor.Dumansız pişirebiliyorYetkililer, fırının taykonotların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla geliştirildiğini ve dumansız pişirme özelliği sayesinde uzay istasyonu standartlarına uygun şekilde çalıştığını belirtti.Yörüngedeki yiyecek çeşitliliğinin 190’ı aştığı, artık taze sebze, kek ve et gibi gıdaların da pişirilebildiği ifade edildi.

