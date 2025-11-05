Ünlü sanatçı kalp krizi geçirmişti: Yoğun bakıma alındı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/unlu-sanatci-kalp-krizi-gecirmisti-yogun-bakima-alindi-1100743924.html
05.11.2025
Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Muazzez Abacı, 31 Ekim'de kalp krizi geçirmiş ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Ünlü şarkıcının böbreklerinde sorun oluştuğu ve bu sebeple yoğun bakıma alındığı ifade edildi.
Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, geçtiğimiz haftalarda kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek için gittiği ABD’de kalp krizi geçirmişti.
Şarkı sözü yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ünlü sanatçının böbreklerinde sorun oluştuğunu ve tedavisine yoğun bakımda devam edileceğini duyurdu.
Akay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Abacımız’ın sağlığıyla ilgili yeni gelişmeler var. Anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvı maalesef böbreklerde sorun yaratmış. Böbrekler görevini yapamadığı için vücut su tutuyormuş ve bu da ciğerlerde toplanarak nefes alma zorluğuna neden oluyormuş. Bu yüzden bugün itibarıyla tedavisine yoğun bakımda devam edilmeye başlanacak. Tüm sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini rica ediyoruz."