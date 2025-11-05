https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/ukraynada-ulasim-ve-enerji-tesisleri-vuruldu-bin-500-kadar-dusman-etkisiz-hale-getirildi--1100752391.html

Ukrayna’da ulaşım ve enerji tesisleri vuruldu: Bin 500 kadar düşman etkisiz hale getirildi

Ukrayna’da ulaşım ve enerji tesisleri vuruldu: Bin 500 kadar düşman etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1460 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-05T12:53+0300

2025-11-05T12:53+0300

2025-11-05T12:50+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

harkov

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

kupyansk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098499637_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c2a8678a9c05dbc276ad5efaa1afed26.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Harkov Bölgesi’nin Kupyansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Krasnoarmeysk yerleşim merkezlerinde çembere alınan Ukraynalı silahlı oluşumları yok etme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Dimitrov, Gnatovka ve Rog yerleşimlerinin düşman güçlerden temizleme çalışmaları da sürüyor.Cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1460 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 25 zırhlı savaş aracını imha etti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri vuruldu, ayrıca uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ve stoklandığı depolar ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 142 nokta bombalandı.Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombası, dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 123 İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/rusya-disisleri-nato-kaliningrad-bolgesini-abluka-altina-alma-senaryosunu-calisiyor-1100750736.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

harkov

kupyansk

krasnoarmeysk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, kupyansk, krasnoarmeysk