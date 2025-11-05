https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/ukraynada-ulasim-ve-enerji-tesisleri-vuruldu-bin-500-kadar-dusman-etkisiz-hale-getirildi--1100752391.html
Ukrayna'da ulaşım ve enerji tesisleri vuruldu: Bin 500 kadar düşman etkisiz hale getirildi
Ukrayna’da ulaşım ve enerji tesisleri vuruldu: Bin 500 kadar düşman etkisiz hale getirildi
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1460 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi. 05.11.2025
2025-11-05T12:53+0300
2025-11-05T12:53+0300
2025-11-05T12:50+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098499637_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c2a8678a9c05dbc276ad5efaa1afed26.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Harkov Bölgesi’nin Kupyansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Krasnoarmeysk yerleşim merkezlerinde çembere alınan Ukraynalı silahlı oluşumları yok etme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Dimitrov, Gnatovka ve Rog yerleşimlerinin düşman güçlerden temizleme çalışmaları da sürüyor.Cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1460 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 25 zırhlı savaş aracını imha etti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri vuruldu, ayrıca uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ve stoklandığı depolar ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 142 nokta bombalandı.Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombası, dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 123 İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Harkov Bölgesi’nin Kupyansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Krasnoarmeysk yerleşim merkezlerinde çembere alınan Ukraynalı silahlı oluşumları yok etme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Dimitrov, Gnatovka ve Rog yerleşimlerinin düşman güçlerden temizleme çalışmaları da sürüyor.
Cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1460 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 25 zırhlı savaş aracını imha etti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri vuruldu, ayrıca uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ve stoklandığı depolar ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 142 nokta bombalandı.
Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombası, dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 123 İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.