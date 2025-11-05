https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/uefa-sampiyonlar-ligi-4-hafta-liverpool-real-madridi-1-0-yendi-1100745758.html

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta: Liverpool Real Madrid'i 1-0 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta: Liverpool Real Madrid'i 1-0 yendi

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta mücadelesi dün akşam başladı. 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir... 05.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-05T07:53+0300

2025-11-05T07:53+0300

2025-11-05T07:53+0300

spor

arda güler

kenan yıldız

real madrid

liverpool

uefa şampiyonlar ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100745196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2a4475e11560950fd46e344f3c7f446.jpg

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları dün akşam devam etti. İngiltere'nin Liverpool takımı, Anfield Road Stadı'nda İspanya ekibi Real Madrid'i ağırladı. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler'in ilk 11 başladığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Maçın 61. dakikasında Alexis Mac Allister ile gol bulan Liverpool, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.Gecenin diğer maçında, milli oyuncu Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmada İtalya'nın Juventus ekibi, Portekiz temsilcisi Sporting'i ağırladı. Sporting, 12. dakikada Maximiliano Araujo ile öne geçerken Juventus, 34. dakikada Dusan Vlahovic'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve müsabaka bu sonuçla sona erdi.İngiliz ekibi Arsenal'in Çekya ekibi Slavia Prag'ı deplasmanda 3-0 yendiği maçta İngiliz ekibinin 15 yaşındaki futbolcusu Max Dowman, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi maçları sonuçları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/galatasaray-ajax-maci-oncesi-okan-buruk-benim-ve-oyuncularimin-buyuk-hayaller-kurmasi-icin-bu-mac-1100744696.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, kenan yıldız, real madrid, liverpool, uefa şampiyonlar ligi