Galatasaray Ajax maçı öncesi Okan Buruk: Benim ve oyuncularımın büyük hayaller kurması için bu maç önemli

Galatasaray Ajax maçı öncesi Okan Buruk: Benim ve oyuncularımın büyük hayaller kurması için bu maç önemli

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, rakip kim olursa olsun... 05.11.2025

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sarı Kırmızılı kulübün Ajax maçı öncesi durumuna dair detaylar paylaşan Teknik Direktör Okan Buruk, Johan Cruijff Arena'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Galatasaray Ajax maçı bugün Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak. Maç TSİ 23.00'te başlayacak ve karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.Geçen sene burada Ajax ile UEFA Avrupa Ligi maçı oynadıklarını hatırlatan Okan Buruk, "Bu sene ise Ajax ile UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkacağız. Rakibimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki sıralaması bizi ilgilendirmiyor. Onların bizi ne kadar yenmek istediğini biliyoruz. Bu karşılaşmayı 'çıkış maçı' olarak gördüklerini biliyoruz. Bu şekilde maça hazırlanmamız gerekiyor." dedi."Karşımızda bizi zorlayacak bir takım var"Ajax'ın bu sezon maçlarda çabuk gol yediğine değinen Buruk, şunları kaydetti:Okan Buruk, 'cesur' bir biçimde oynamak istediklerini dile getirerek, "3 maça baktığınızda çok fazla pozisyona giren ve gol atan bir Galatasaray var. Bodo/Glimt maçında da gol beklentimiz, Şampiyonlar Ligi ortalamasının üzerindeydi. Liverpool maçında da gol dışında net pozisyonlarımız var. Bazen baskıları ne zaman ve nerede yapacağımız önem kazanıyor. Ajax, son maçlarda çok fazla top kaybı yaptı. İyi ayaklara sahipler. Kanatlarda da hızlı oyuncuları var. Kimle oynarsak oynayalım, kazanmak için oynuyoruz. Bu maçta da aynısı olacak." açıklamasını yaptı."Bu maç bizim için çok kritik"Şampiyonlar Ligi'nde iki maç kazandıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Üçüncü maçı kazanmak istiyoruz. Buradaki her takım için hedef, bir sonraki tura ulaşmak. Takımların en büyük hedefi de burada ilk 8'e girmek. Bu maç bizim için çok kritik. Ajax için de bu maç çok kritik. Onlar da ilk puanlarını almak istiyorlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor." diye konuştu.Ajax ile geçen sene oynadıkları maça değinen Buruk, "Geçen sene buradaki maçta, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmek için mücadele etmiştik. İyi bir durumda buraya gelmiştik. Ajax, geçen sene daha başarılıydı. Çok büyük şeyler değiştiğini düşünmüyorum. Bizim daha değişik bir kadromuz var. Eksiklerimiz ve sakatlarımız var. Daha tecrübeli ve öz güveni yüksek bir Galatasaray var. Geçen seneki kafada değiliz. Geçen seneki organizasyonda da değiliz. Şampiyonlar Ligi'nin konsantrasyonu farklı oluyor." ifadelerini kullandı.Ajax karşısında kazanmak için sahaya çıkacaklarını aktaran Buruk, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimiz formda olmasa da iyi oyunculara sahipler. İç sahada oynuyorlar. Burada da en yüksek performansı vermeye çalışacaklar. Biz de buna doğru bir şekilde cevap vermeliyiz. Son iki maçtaki en önemli şey, takım olmamızdı. Top rakipteyken beraber savunma yaptık. Top bizdeyken de beraber hücum yaptık. Önemli bir kaliteye sahibiz. Bu da bize galibiyet getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.Ajax'ın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Buruk, "Ajax, bizi yenmek için her şeyi yapacak. Ben bunu açıkça söyledim. Takım toplantısında 'Rakipleri önemsemeye ihtiyacımız var.' dedim. Son 2 lig beraberliğinde bunu biraz yaşadık. Beşiktaş maçında 10 kişi kaldık. 10 kişi kalma sebeplerinden bir tanesi de takımın öz güveni ve rahatlığı olabiliyor. Bodo/Glimt ve Liverpool maçına başladığımız gibi diğer karşılaşmalara başlamamız lazım. Bazen bir dikkatsizlik, bütün takıma sorun çıkartıyor. Rakibimizi önemsemeliyiz. Bundan önce kazandığımız iki maçı değerli kılmak için bu maçı da kazanmalıyız." şeklinde konuştu.Uğurcan Çakır: "Şampiyonlar Ligi'nde her maçın bir zorluğu var"Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, Ajax'ın zayıf noktalarına çalıştıklarını belirterek, "Ajax, iyi bir takım. Bu organizasyonun en köklü takımlarından bir tanesi. Şampiyonlar Ligi'nde her maçın bir zorluğu var. En iyi performansımızla sahada olup galip gelmek istiyoruz. Taraftarımızı ve ülkemizi sevindirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nin en büyük futbol organizasyonlarından bir tanesi olduğunu dile getirerek, "Burada oynamak benim için gurur verici. Futbola başlama amaçlarımdan bir tanesi de en üst seviyede mücadele etmekti. İnşallah bu organizasyonla kendimi bütün dünyaya gösteririm." dedi.Ajax'ın 41 yaşındaki file bekçisi Remko Pasveer gibi uzun yıllar futbol oynamak istediğini aktaran Uğurcan, "Kendime iyi bakarsam ben de o yaşları görmek isterim. Futbol, bu hayatta yaptığım en iyi iş. İnşallah ben de Galatasaray formasıyla o yaşları görebilirim." diye konuştu.

