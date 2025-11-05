https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/vaping-tehlikesi-buyuyor-elektronik-sigara-icenler-sigara-kullanicilarini-gecti-1100752935.html

'Vaping' tehlikesi büyüyor: Elektronik sigara içenler, sigara kullanıcılarını geçti

'Vaping' tehlikesi büyüyor: Elektronik sigara içenler, sigara kullanıcılarını geçti

Sputnik Türkiye

Vaping, sigarayı bırakma yöntemi olarak ortaya çıkmıştı. Ancak yeni veriler, elektronik sigara kullananların artık klasik sigara içenleri geçtiğini gösteriyor... 05.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-05T13:19+0300

2025-11-05T13:19+0300

2025-11-05T13:19+0300

sağlik

vaping

sigara

elektronik sigara

sağlık

sağlık sorunu

gençler

araştırma

hasar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103669/57/1036695777_0:203:3426:2130_1920x0_80_0_0_9d74637ae07d22b83d88955a23be04cc.jpg

Elektronik sigaralar, ilk çıktıklarında sigarayı bırakmak isteyenlere 'daha az zararlı' bir alternatif olarak sunulmuştu. Fakat bugün tablo tersine döndü. İngiltere’de yapılan son araştırmalara göre, ilk kez elektronik sigara kullananların sayısı, sigara içenleri geçti. Uzmanlar, bu artışın özellikle gençler arasında hızla yayıldığını ve kontrolsüz kullanımın ciddi riskler doğurduğunu söylüyor.Artık durmadan kullanılıyorUzmanlara göre, sigara içmek belirli aralıklarla gerçekleşirken, vaping neredeyse kesintisiz bir alışkanlığa dönüştü. Johns Hopkins Üniversitesi’nden Kardiyoloji Profesörü Michael Blaha, elektronik sigaraların “sürekli kullanım nedeniyle vücutta beklenenden daha fazla hasar yaratabileceğini” belirtti. Blaha, “Kısa vadede kalp krizi gibi doğrudan olaylar gözlenmese de, uzun vadede KOAH ve yüksek tansiyon riski artıyor” dedi.Manchester Metropolitan Üniversitesi’nden Dr. Maxime Boidin de benzer şekilde, elektronik sigaranın tehlikesinin “kontrolsüz ve fark edilmeden aşırı kullanımdan” kaynaklandığını söyledi. Uzun vadede ciddi hasar Son yıllarda birçok ülkede gençler arasında “vape bağımlılığı” vakaları hızla arttı. Uzmanlar, akciğer hastalıkları, kalp-damar sorunları ve beyin fonksiyonlarında bozulma gibi ciddi risklerin uzun vadede ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Bazı doktorlar, özellikle gençlerde görülen “popcorn lung” (mısır akciğeri) denilen hastalığın, elektronik sigara kullanımındaki kimyasal maddelerle doğrudan ilişkili olabileceğini söylüyor. Birçok ülkede tek kullanımlık vape’ler yasaklansa da, sokakta veya sosyal medyada bu ürünlere ulaşmak hala çok kolay.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/uzmanlar-uyariyor-yapay-isik-beyni-strese-kalbi-tehlikeye-sokuyor-1100724164.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vaping, sigara, elektronik sigara, sağlık, sağlık sorunu, gençler, araştırma, hasar