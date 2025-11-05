https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/vaping-tehlikesi-buyuyor-elektronik-sigara-icenler-sigara-kullanicilarini-gecti-1100752935.html
'Vaping' tehlikesi büyüyor: Elektronik sigara içenler, sigara kullanıcılarını geçti
'Vaping' tehlikesi büyüyor: Elektronik sigara içenler, sigara kullanıcılarını geçti
Sputnik Türkiye
Vaping, sigarayı bırakma yöntemi olarak ortaya çıkmıştı. Ancak yeni veriler, elektronik sigara kullananların artık klasik sigara içenleri geçtiğini gösteriyor... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T13:19+0300
2025-11-05T13:19+0300
2025-11-05T13:19+0300
sağlik
vaping
sigara
elektronik sigara
sağlık
sağlık sorunu
gençler
araştırma
hasar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103669/57/1036695777_0:203:3426:2130_1920x0_80_0_0_9d74637ae07d22b83d88955a23be04cc.jpg
Elektronik sigaralar, ilk çıktıklarında sigarayı bırakmak isteyenlere 'daha az zararlı' bir alternatif olarak sunulmuştu. Fakat bugün tablo tersine döndü. İngiltere’de yapılan son araştırmalara göre, ilk kez elektronik sigara kullananların sayısı, sigara içenleri geçti. Uzmanlar, bu artışın özellikle gençler arasında hızla yayıldığını ve kontrolsüz kullanımın ciddi riskler doğurduğunu söylüyor.Artık durmadan kullanılıyorUzmanlara göre, sigara içmek belirli aralıklarla gerçekleşirken, vaping neredeyse kesintisiz bir alışkanlığa dönüştü. Johns Hopkins Üniversitesi’nden Kardiyoloji Profesörü Michael Blaha, elektronik sigaraların “sürekli kullanım nedeniyle vücutta beklenenden daha fazla hasar yaratabileceğini” belirtti. Blaha, “Kısa vadede kalp krizi gibi doğrudan olaylar gözlenmese de, uzun vadede KOAH ve yüksek tansiyon riski artıyor” dedi.Manchester Metropolitan Üniversitesi’nden Dr. Maxime Boidin de benzer şekilde, elektronik sigaranın tehlikesinin “kontrolsüz ve fark edilmeden aşırı kullanımdan” kaynaklandığını söyledi. Uzun vadede ciddi hasar Son yıllarda birçok ülkede gençler arasında “vape bağımlılığı” vakaları hızla arttı. Uzmanlar, akciğer hastalıkları, kalp-damar sorunları ve beyin fonksiyonlarında bozulma gibi ciddi risklerin uzun vadede ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Bazı doktorlar, özellikle gençlerde görülen “popcorn lung” (mısır akciğeri) denilen hastalığın, elektronik sigara kullanımındaki kimyasal maddelerle doğrudan ilişkili olabileceğini söylüyor. Birçok ülkede tek kullanımlık vape’ler yasaklansa da, sokakta veya sosyal medyada bu ürünlere ulaşmak hala çok kolay.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/uzmanlar-uyariyor-yapay-isik-beyni-strese-kalbi-tehlikeye-sokuyor-1100724164.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103669/57/1036695777_159:0:3268:2332_1920x0_80_0_0_b0e03616f2c3ee29bc4ebf13f5ec17eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vaping, sigara, elektronik sigara, sağlık, sağlık sorunu, gençler, araştırma, hasar
vaping, sigara, elektronik sigara, sağlık, sağlık sorunu, gençler, araştırma, hasar
'Vaping' tehlikesi büyüyor: Elektronik sigara içenler, sigara kullanıcılarını geçti
Vaping, sigarayı bırakma yöntemi olarak ortaya çıkmıştı. Ancak yeni veriler, elektronik sigara kullananların artık klasik sigara içenleri geçtiğini gösteriyor. Uzmanlara göre bu alışkanlık, uzun vadede ciddi kalp ve akciğer hastalıklarına yol açabilir.
Elektronik sigaralar, ilk çıktıklarında sigarayı bırakmak isteyenlere 'daha az zararlı' bir alternatif olarak sunulmuştu. Fakat bugün tablo tersine döndü. İngiltere’de yapılan son araştırmalara göre, ilk kez elektronik sigara kullananların sayısı, sigara içenleri geçti. Uzmanlar, bu artışın özellikle gençler arasında hızla yayıldığını ve kontrolsüz kullanımın ciddi riskler doğurduğunu söylüyor.
Artık durmadan kullanılıyor
Uzmanlara göre, sigara içmek belirli aralıklarla gerçekleşirken, vaping neredeyse kesintisiz bir alışkanlığa dönüştü. Johns Hopkins Üniversitesi’nden Kardiyoloji Profesörü Michael Blaha, elektronik sigaraların “sürekli kullanım nedeniyle vücutta beklenenden daha fazla hasar yaratabileceğini” belirtti. Blaha, “Kısa vadede kalp krizi gibi doğrudan olaylar gözlenmese de, uzun vadede KOAH ve yüksek tansiyon riski artıyor” dedi.
Manchester Metropolitan Üniversitesi’nden Dr. Maxime Boidin de benzer şekilde, elektronik sigaranın tehlikesinin “kontrolsüz ve fark edilmeden aşırı kullanımdan” kaynaklandığını söyledi.
Son yıllarda birçok ülkede gençler arasında “vape bağımlılığı” vakaları hızla arttı. Uzmanlar, akciğer hastalıkları, kalp-damar sorunları ve beyin fonksiyonlarında bozulma gibi ciddi risklerin uzun vadede ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Bazı doktorlar, özellikle gençlerde görülen “popcorn lung” (mısır akciğeri) denilen hastalığın, elektronik sigara kullanımındaki kimyasal maddelerle doğrudan ilişkili olabileceğini söylüyor. Birçok ülkede tek kullanımlık vape’ler yasaklansa da, sokakta veya sosyal medyada bu ürünlere ulaşmak hala çok kolay.