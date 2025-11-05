https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/tbmm-milli-dayanisma-kardeslik-ve-demokrasi-komisyonunun-toplantisi-haftaya-ertelendi-1100770612.html
TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantısı haftaya ertelendi
TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantısı haftaya ertelendi
Sputnik Türkiye
TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan 17. toplantısı haftaya ertelendi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T19:13+0300
2025-11-05T19:13+0300
2025-11-05T19:28+0300
türki̇ye
tbmm
haberler
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100221103_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8fe761543d08f25106a73f8be9dc4a14.jpg
TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın 17. kez biraraya geleceği toplantının teknik bir sebeple ertelendiği bildirildi. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı önümüzdeki haftaya ertelenmiştir" ifadesine yer verildi. Açıklamada toplantının günü, saati ve gündeminin ayrıca duyurulacağı belirtildi.Toplantının gelecek hafta perşembe günü yapılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/ekrem-imamoglunun-babasi-ve-oglu-ifade-verdi-selim-imamoglu-ifadesinde-ne-dedi-1100764331.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100221103_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f419b0199b6452d63e02144173a7b28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tbmm, haberler, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu
tbmm, haberler, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu
TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantısı haftaya ertelendi
19:13 05.11.2025 (güncellendi: 19:28 05.11.2025)
TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan 17. toplantısı haftaya ertelendi.
TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın 17. kez biraraya geleceği toplantının teknik bir sebeple ertelendiği bildirildi.
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı önümüzdeki haftaya ertelenmiştir" ifadesine yer verildi. Açıklamada toplantının günü, saati ve gündeminin ayrıca duyurulacağı belirtildi.
Toplantının gelecek hafta perşembe günü yapılması bekleniyor.