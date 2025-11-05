Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/tbmm-milli-dayanisma-kardeslik-ve-demokrasi-komisyonunun-toplantisi-haftaya-ertelendi-1100770612.html
TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantısı haftaya ertelendi
TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantısı haftaya ertelendi
Sputnik Türkiye
TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan 17. toplantısı haftaya ertelendi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T19:13+0300
2025-11-05T19:28+0300
türki̇ye
tbmm
haberler
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100221103_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8fe761543d08f25106a73f8be9dc4a14.jpg
TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın 17. kez biraraya geleceği toplantının teknik bir sebeple ertelendiği bildirildi. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı önümüzdeki haftaya ertelenmiştir" ifadesine yer verildi. Açıklamada toplantının günü, saati ve gündeminin ayrıca duyurulacağı belirtildi.Toplantının gelecek hafta perşembe günü yapılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/ekrem-imamoglunun-babasi-ve-oglu-ifade-verdi-selim-imamoglu-ifadesinde-ne-dedi-1100764331.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100221103_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f419b0199b6452d63e02144173a7b28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tbmm, haberler, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu
tbmm, haberler, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu

TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantısı haftaya ertelendi

19:13 05.11.2025 (güncellendi: 19:28 05.11.2025)
© AA / TBMMTerörsüz Türkiye Komisyonu
Terörsüz Türkiye Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
© AA / TBMM
Abone ol
TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan 17. toplantısı haftaya ertelendi.
TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın 17. kez biraraya geleceği toplantının teknik bir sebeple ertelendiği bildirildi.
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı önümüzdeki haftaya ertelenmiştir" ifadesine yer verildi. Açıklamada toplantının günü, saati ve gündeminin ayrıca duyurulacağı belirtildi.
Toplantının gelecek hafta perşembe günü yapılması bekleniyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verdi: Selim İmamoğlu ifadesinde ne dedi?
16:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала