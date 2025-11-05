https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/tbmm-milli-dayanisma-kardeslik-ve-demokrasi-komisyonunun-toplantisi-haftaya-ertelendi-1100770612.html

TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantısı haftaya ertelendi

05.11.2025

TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın 17. kez biraraya geleceği toplantının teknik bir sebeple ertelendiği bildirildi. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı önümüzdeki haftaya ertelenmiştir" ifadesine yer verildi. Açıklamada toplantının günü, saati ve gündeminin ayrıca duyurulacağı belirtildi.Toplantının gelecek hafta perşembe günü yapılması bekleniyor.

