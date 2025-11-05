https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/ekrem-imamoglunun-babasi-ve-oglu-ifade-verdi-selim-imamoglu-ifadesinde-ne-dedi-1100764331.html

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verdi: Selim İmamoğlu ifadesinde ne dedi?

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verdi: Selim İmamoğlu ifadesinde ne dedi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul... 05.11.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verdiSoruşturma kapsamında "rüşvet" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından dosyadaki deliller doğrultusunda ifadeye çağırılan şüpheliler Hasan ve Selim İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.Selim İmamoğlu ifadesinde ne dedi?Selim İmamoğlu ifadesinde, Hırvatistan'da aktif firması olduğunu, aynı zamanda aile şirketleri olan İmamoğlu İnşaat firmasında mühendis olarak çalıştığını söyledi.Üzerine kayıtlı mal varlığını açıkladıÜzerine kayıtlı teknesi olduğunu ve İmamoğlu şirketi adına kayıtlı bir aracı kullandığını bildiren Selim İmamoğlu, başka mal varlığının bulunmadığını dile getirdi.Hırvatistan ve Türkiye'de firmalarım varYurt içi ve yurt dışında adına kayıtlı, sahibi ya da ortağı olduğu firmaların sorulması üzerine İmamoğlu, "Hem yurt içinde hem de yurt dışında birer tane firmam vardır. Yurt dışında bulunan firmamın unvanı Tectum Investment D.O.O'dur. Bu firma, inşaat alanında faaliyet göstermektedir. Ayrıca yurt içinde Seku Yatçılık ünvanlı firmam vardır. Bu firma, henüz faaliyet göstermemektedir. Tectum Investment D.O.O. firması yüzde 100 sahibi olduğum, benim adıma kurulmuş bir firmadır, Hırvatistan ülkesinde inşaat alanında faaliyet göstermektedir." dedi.Selim İmamoğlu, üzerinize kayıtlı olmadığı halde sahibi olduğu veya kullanımında bir gayrimenkul, araç veya diğer mal varlığı olup olmadığına ilişkin soru üzerine de "İmamoğlu İnşaat" ünvanlı firma üzerine kayıtlı bir aracı kendisinin kullandığını tekrarladı.MASAK raporuna giren para transferleri sorulduMASAK raporunda yer alan bankacılık transfer verilerinde, Selim İmamoğlu'nun sahip olduğu teknenin edinim tarihi ile babası Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen 772 bin liralık transfer tarihinin örtüştüğü, Selim İmamoğlu'nun tekneyi kimden aldığının tespit edilemediği ancak 8 Ekim 2024'te kendisine gönderilen tutarı 3-4 dakika arayla Berkan A. ve Sertaç S'ye gönderdiği, söz konusu transfer işlemlerinin teknenin alınması için yapıldığının düşünüldüğü tespiti aktarılarak, tekne alım işlemini kimden ve hangi firmadan aldığını açıklaması istendi.Selim İmamoğlu, "Yukarıda bahsettiğim Ludio isimli teknemin önceki sahipleri Berkan A. ve Sertaç S. isimli şahıslardır. Ben bu tekneyi bu şahıslardan satın aldım. Tekneyi babamdan gelen parayla satın aldığım doğrudur." açıklamasını yaptı.'Hesap hareketlerinin bir kısmı mükerrerdir ve hiçbir gerçekliği yok'2023-2024 yılları arasında TECTUM INVESTMENT D.O.O adlı Hırvatistan'daki bir şirkete 637 bin 106 euro tutarındaki swift işlemlerini gösteren MASAK raporunun sorulması üzerine İmamoğlu, şu şekilde ifade verdi:MASAK tarafından şirkete aktarılan paraların Dilek Kaya İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu tarafından hesabına geldiği tespiti ve bu miktarın kaynağı hakkında açıklama yapması istenen Selim İmamoğlu, bir önceki soruya verdiği detaylı cevabı tekrarladığını söyledi.Selim İmamoğlu'na, yapılan inceleme sonrası Dilek İmamoğlu ile Hasan İmamoğlu'ndan gelen tutarları yurt dışına aktarması neticesinde "1. Aklama Suçunun Maddi Unsuru" başlığı altında yer alan eylemde toplam suç gelirinin 637 bin 106 avro olduğu değerlendirmesi de soruldu.İnşaat işi yapan bir ailenin 3'üncü nesle hem maddi hem manevi yardım yapmalarının gayet normal olduğunu söyleyen İmamoğlu, annesinin ve dedesinin kendisine gönderdikleri paranın kaynağını bilmediğini, bu konuda şüphe duymasını gerektirecek bir durumun olmadığını savundu.Yurt dışı çıkış yasağıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun ifadelerinin alınması için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazısı göndermişti.Şüpheliler hakkında sulh ceza hakimliğince de "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmişti.

