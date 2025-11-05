https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/suveys-kanali-yeniden-canlandi-gelirler-yuzde-14-artti-1100769287.html
Süveyş Kanalı yeniden canlandı: Gelirler yüzde 14 arttı
Bölgedeki gerilimin azalmasıyla birlikte Süveyş Kanalı’ndan geçen gemi sayısı yeniden yükseldi. Gelirler, temmuz–ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 14... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
Mısır’ın Süveyş Kanalı yeniden hareketli günlerine dönüyor. Kanal İdaresi Başkanı Osama Rabie, ekim ayında 229 geminin kanaldan geçtiğini, bunun bölgedeki krizden bu yana görülen en yüksek aylık sayı olduğunu açıkladı. Rabie’ye göre son aylarda hem trafik hacmi hem de taşınan yük miktarı dikkat çekici biçimde arttı.Gelirlerde yüzde 14’lük artış Süveyş Kanalı İdaresi, temmuz–ekim döneminde gelirlerin yüzde 14.2 yükseldiğini duyurdu. Bu dönemde kanaldan 4.405 gemi geçti; bu gemiler toplamda 185 milyon ton yük taşıdı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 4.332 gemi ve 167.6 milyon tondu. Yetkililer, Gazze ateşkesi sonrası Kızıldeniz’deki istikrarın artmasıyla birlikte geçişlerin hızla toparlandığını belirtiyor.Ateşkes sonrası umutlu tablo Kızıldeniz’deki gemi trafiği, Yemenli Husilerin geçen yıl boyunca düzenlediği saldırılar nedeniyle büyük darbe almıştı. Ancak Gazze’de sağlanan ateşkesin ardından denizlerdeki tansiyonun düşmesi, şirketleri yeniden Süveyş rotasına yöneltti.Mısır ekonomisine güçlü katkı Süveyş Kanalı, Avrupa ile Asya arasındaki en kısa deniz yolu olma özelliğini koruyor. Mısır içinse bu kanal, döviz gelirlerinin en önemli kaynaklarından biri. Uzmanlara göre, Kızıldeniz trafiğinin toparlanmasıyla birlikte Süveyş Kanalı bölgesel istikrarın sembolü haline geliyor.
