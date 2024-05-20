https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/misir-suveys-kanali-gelirlerinde-buyuk-dusus-ongoruyor-1084019742.html

Mısır, Süveyş Kanalı gelirlerinde büyük düşüş öngörüyor

Mısır, Süveyş Kanalı gelirlerinde büyük düşüş öngörüyor

Sputnik Türkiye

Yemen’in Kızıldeniz kıyısının büyük kısmını kontrol altında tutan Husilerin ticari gemileri hedef alması, aynı zamanda bölgedeki Husi güçlerine karşı ‘Refah... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T15:45+0300

2024-05-20T15:45+0300

2024-05-20T15:45+0300

ekonomi

mısır

süveyş kanalı

gelir

ticaret

vergi

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

kızıldeniz

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Başkent Kahire’de katıldığı bir ekonomi konferansında konuşan Mısır Maliye Bakanı Muhammed Maıyt, Kızıldeniz'deki gerilimi nedeniyle ülkesinin Süveyş Kanalı gelirlerinde yaklaşık yüzde 60 oranında düşüş yaşandığını tahmin ettiklerini bildirdi.Kızıldeniz’deki krizin, ekonomik ve ticari durgunluk ve küresel krizlerin enflasyonist etkileriyle mücadelede uygulanan kısıtlayıcı politikaların Mısır’ın vergi ve vergi dışı gelirlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Maıyt, Kızıldeniz’deki gerginlikler nedeniyle ülkesinin Süveyş Kanalı gelirlerinin yüzde 60 civarında azaldığı buna karşın kamu harcamalarının arttığı yönünde tahminler bulunduğunu ifade etti.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 19 Şubat’ta yaptığı açıklamada, ülkesinin küresel nakliye yolu olan ve yıllık yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde edilen Süveyş Kanalı'ndan elde ettiği gelirin yüzde 40 ile 50 arasında azaldığını bildirmişti.Dünyanın en önemli kanal ve boğazlarından biri olan Süveyş Kanalı, Avrupa ile Asya arasındaki en kısa nakliye yolu olmasının yanı sıra Mısır'ın başlıca döviz kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.Uluslararası Para Fonu (IMF), mart ayı raporunda, Süveyş Kanalı'ndaki ticaret hacminin yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 50 azaldığını bildirmişti.Kızıldeniz'deki durumYemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/misir-lideri-sisi-israil-gazzeye-yonelik-ablukayi-sikilastirmya-calisiyor-1083898857.html

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mısır, süveyş kanalı, gelir, ticaret, vergi, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, kızıldeniz, israil, israil-filistin, abd